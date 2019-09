Una de cada tres startups ha sido fundada por un profesional de más de 45 años Comunicae

viernes, 20 de septiembre de 2019, 14:22 h (CET) Un 30% de los proyectos españoles tiene en su equipo fundador a, al menos, una persona senior (mayor de 45 años), aunque todavía queda para incorporar este talento al ecosistema emprendedor, al igual que el de la mujer, quien sólo representa un 19% de los fundadores. Ellas prefieren crear startups en solitario (62%), frente a los hombres que se inclinan por hacerlo en compañía de, al menos, un socio El ecosistema español se ha consolidado con un 26% de proyectos en fase growth y un 54% de emprendedores en serie, es decir, que ha creado dos o más startups. La probabilidad de fracaso del emprendedor que ha puesto en marcha más de tres proyectos es mucho más baja (16%) que la de aquel que sólo ha creado uno (45%)

Un 58% de las startups planea ampliar sus equipos profesionales a lo largo de este año, lo que demuestra que emprender es una opción deseada (63%) y no desesperada para obtener un trabajo (sólo un 1%).

Entran con mucha fuerza las startups relacionadas con Healthcare, Inteligencia Artificial y Proptech; se mantienen con un histórico consolidado las relacionadas con Turismo, Fintech e Insurtech; y pierden pulso las enfocadas en Marketing, Fashion y Blockchain.

El próximo South Summit powered by IE University y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid se celebrará en La Nave del 2 al 4 de octubre con la colaboración de BBVA, Endesa, Wayra, Sabadell y Google.

South Summit Madrid 2019 se consolida como puente de conexión del ecosistema emprendedor mundial. La edición de este año llega cargada de novedades, con líderes de prestigio internacional como Paul Misener de Amazon, Jennifer Kanyamibwa de Twitter, o Ciaran Quilty de Facebook, y algunos de los fondos de inversión más potentes del mundo como Softbank Vision Fund o Northzone.

En el marco del encuentro, se desarrollará la segunda edición de enlightED, el gran debate sobre los retos de la educación en la era digital impulsado por Fundación Telefónica, IE University, Fundación Santillana y South Summit, que reunirá a expertos mundiales en innovación y edtech.

El ecosistema español se ha consolidado. Un 23% de las startups se ha hecho mayor y está en fase growth, un porcentaje elevado si lo comparamos con el 20% del ejercicio anterior y que supone que los proyectos disponen ya de un producto validado, cuentan con clientes recurrentes y métricas positivas de mercado.

Ésta es una de las conclusiones más destacadas del Mapa del Emprendimiento, presentado el día 18 en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y elaborado por Spain Startup- South Summit, gracias al análisis de las cerca de 1.720 startups extraídas de los 3.800 proyectos presentados a la Startup Competition, un 18% más que el año pasado y con una fuerte presencia internacional (64% procede de fuera de España y de más de 115 países diferentes).

Los datos extraídos de esta sexta edición del informe confirman la consolidación del ecosistema emprendedor, al registrarse un 54% de emprendedores en serie, es decir, que han creado dos o más startups. Mientras que los emprendedores de “nuevo cuño” (46%) traen ideas más frescas al ecosistema, los recurrentes demuestran que ya conocen el oficio de emprender, puesto que la probabilidad de fracaso del emprendedor que ha puesto en marcha más de tres proyectos es mucho más baja (16%) que la de aquel que sólo ha creado uno (45%).

Aunque el ecosistema emprendedor se consolida día a día en nuestro país, todavía tiene pendiente incrementar la presencia entre sus filas de otro tipo de talento: el femenino y el de los profesionales de más de 45 años. Un 34% de las startups españolas cuenta con, al menos, un fundador senior (mayor de 45 años) en su equipo, pero todavía queda trabajo por hacer para atraer este tipo de talento hacia el emprendimiento. Estos perfiles más seniors se inclinan, principalmente, por emprender en solitario (55%) y en proyectos de Insurtech, Robotics y Big Data.

Respecto a la diversidad de los equipos fundadores de las startups, el ‘gender gap’ se mantiene en la tendencia de años anteriores: la mayoría de los que deciden poner en marcha su propio proyecto siguen siendo hombres, sólo un 19% de mujeres en España toma la decisión de emprender (un porcentaje inferior al 22% de 2018). A la hora de determinar la fórmula para emprender, ellas prefieren hacerlo solas (62%), mientras que los hombres se decantan, en mayor proporción, por contar con un socio; sólo un 26% decide emprender en solitario. Respecto a los sectores, también se observan diferencias por género: Health, Tercer Sector y Robotics son los preferidos entre las emprendedoras.

La fundadora de Spain Startup-South Summit, María Benjumea apunta que “la consolidación del ecosistema emprendedor es un hecho, lo muestran las cifras. Cada vez tenemos startups más veteranas y con un proyecto más consolidado, que buscan competir de igual a igual con los grandes de la economía. Una constante que sólo viene a demostrar el papel que juegan las startups como motor de innovación y disrupción, por lo que es vital apoyarlas y fomentar el emprendimiento por el bien de todos como país”.

El retrato robot del emprendedor español se mantiene estable durante los últimos años: hombre (81%), con una edad media de 34 años y estudios universitarios (92%). Emprender es una opción deseada para un 63% de los emprendedores y no una opción desesperada para obtener un trabajo (sólo un 1%).

En este ecosistema en crecimiento están entrando con mucha fuerza las industrias relacionadas con Healthcare, Inteligencia Artificial y Proptech, se mantienen con un histórico consolidado las relacionadas con Turismo, Fintech e Insurtech, y pierden pulso las enfocadas en Marketing, Fashion y Blockchain.

Desafíos de un ecosistema en crecimiento

A medida que las startups cumplen años también se amplía el tipo de cliente al que se dirige. Si al principio están más enfocadas al B2B y sólo se dirigen a un usuario corporativo, a medida que soplan velas abren su negocio a otros posibles clientes. También van reduciendo sus fuentes de ingresos (suscripción, freemium, licencia etc.), así el 41% de las startups en fase growth afirma seguir sólo un modelo.

Otro de los datos a resaltar de este Mapa del Emprendimiento tiene que ver con la contratación. Este 2019, un 58% de las startups planea ampliar sus equipos profesionales. Cuanto más desarrollada está la startup, más potencia su equipo profesional, hasta diez veces más que las que se encuentran en fases más iniciales.

A 15 días de South Summit Madrid 2019

Una edición más, South Summit Madrid 2019 vuelve a La Nave, un espacio de innovación desde donde quiere consolidarse como puente de conexión y encuentro de referencia en el ecosistema emprendedor mundial. El próximo South Summit se celebrará, del 2 al 4 de octubre, organizado por South Summit-Spain Startup powered by IE University y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con BBVA, Endesa, Wayra, Sabadell y Google.

Desde el área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, su concejal Miguel Ángel Redondo, insiste "en la necesidad de promover este tipo de iniciativas, que potencian el emprendimiento y la innovación en un sector crucial para el desarrollo futuro de las ciudades". Además, "suponen una importante fuente de generación de empleo y riqueza".

Del 2 al 4 de octubre se darán cita en Madrid los principales agentes del ecosistema emprendedor europeo y global, startups, corporaciones e inversores para generar oportunidades de negocio real. Los 100 proyectos finalistas de la Startup Competition, elegidos entre un total de más de 3.800 startups, tendrán la oportunidad de presentar sus ideas en formato pitch ante un prestigioso jurado formado por los principales agentes del ecosistema, quienes elegirán al ganador de South Summit 2019.

“El emprendimiento y la innovación son parte de los pilares fundamentales de IE University desde nuestra fundación, y por ello Spain Startup e IE hemos ido de la mano desde la primera edición de South Summit. South Summit no sólo es el fiel reflejo de la innovación y el emprendimiento, sino que representa también valores fundamentales como la perseverancia, la pasión, el esfuerzo, el sacrificio o la dedicación, valores todos ellos que son indispensables para cualquier emprendedor, y los cuales inculcamos a nuestros estudiantes desde el primer día que inician un programa con nosotros", asegura Nacho Mateo, Chief of Investor Relations de IE University.

Como gran novedad, esta sexta edición contará con la presencia de inversores internacionales de los fondos de venture capital más destacados del ecosistema emprendedor mundial, cuya cartera de inversión disponible asciende a más de 120.000 millones de dólares y entre los que destacan nombres como: Softbank, Northzone, Balderton, Atomico, Index Ventures, Accel, Seaya Ventures o e.Ventures.

Este año, destaca también la asistencia de altos cargos de multinacionales como Paul Misener de Amazon; Jennifer Kanyamibwa de Twitter, o Ciaran Quilty de Facebook; así como la presencia de startups finalistas de pasadas ediciones que han conseguido un buen posicionamiento en sus mercados, como es el caso de Glovo, Cabify, Spotahome o Badi.

Paralelamente a South Summit, se desarrollará la segunda edición de enlightED, el gran debate sobre los retos de la educación en la era digital que reunirá a expertos mundiales en innovación y edtech. Como ha asegurado Carmen Morenés, directora general de Fundación Telefónica: “la innovación y la educación son las palancas de cambio para conseguir una sociedad más inclusiva y con más oportunidades para todos, por ello, desde Fundación Telefónica apostamos un año más por enlightED, con el fin de reinventar la educación y adaptarla a los retos del mundo digital para que nadie se quede atrás”.

Promovido por Fundación Telefónica, IE University, Fundación Santillana y South Summit, enlightED contará con la participación de pensadores e innovadores de la talla de Niall Ferguson, Patricia Kuhl, Ju-Ho Lee, Simon Nelson, Kelly Palmer o Tal Ben Sahar, que darán respuestas a cuestiones como: ¿cuáles son los límites éticos de la tecnología?, ¿cómo preparamos las escuelas para el 2030? o ¿cómo formar a los profesionales en la era de la inteligencia artificial?

