El Innovation Summit de Barcelona analizará cómo la sostenibilidad impulsa la innovación y la economía

viernes, 20 de septiembre de 2019, 12:47 h (CET) Los próximos 2 y 3 de octubre, Schneider Electric celebrará en Barcelona el Innovation Summit, reuniendo a más de 3.500 profesionales y expertos de todo el mundo. Entre las sesiones destacadas sobre sostenibilidad se encuentra una mesa redonda liderada por el periodista Joaquim Elcacho y una sesión sobre el paisaje sostenible del futuro Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, reunirá los próximos 2 y 3 de octubre en Barcelona a más de 3.500 expertos de todo el mundo en el Innovation Summit, el encuentro internacional de referencia de la compañía en el que compartirá las últimas tendencias, retos y oportunidades para potenciar y digitalizar la economía. Todo ello de la mano de un programa de conferencias de alto nivel sobre los retos, oportunidades y tecnologías disruptivas que están redefiniendo el futuro de la gestión de la energía y la automatización, como el IoT, la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain o el 5G.

Entre los múltiples temas que abordará el evento, habrá un espacio dedicado a la sostenibilidad y al ahorro energético, uno de los pilares principales de la compañía y cada vez el de más empresas. Según un estudio recientemente publicado por Schneider Electric, las que establecen objetivos públicos de energía y sostenibilidad logran un promedio del 67% más del retorno de la inversión que las compañías que no lo hacen. Por ejemplo, las empresas de la lista Fortune 500 han logrado un ahorro de casi 3,7 millones de dólares a través de la implementación de proyectos de reducción de emisiones.

El grupo realizará la mesa redonda “Las compañías sostenibles consiguen mejores resultados”, moderada por el periodista Joaquim Elcacho y con la participación de Gilles Vermot Desroches, vicepresidente de desarrollo sostenible en Schneider Electric. En esta sesión se analizará cómo las empresas pueden utilizar medidas de ahorro de energía y sostenibilidad para impulsar el progreso económico y la innovación en su organización, logrando lo que es la clave de un futuro sostenible: cómo lograr hacer más con menos.

Asimismo, Matthieu Mounier, líder del negocio Microgrid en Schneider Electric, protagonizará una sesión sobre el paisaje sostenible del futuro. Los edificios o las plantas industriales ya no apuntan solo a consumir menos energía, sino a consumir y producir mejor energía. En este caso, la microgrid actúa como un cerebro digital, gestionando los recursos energéticos descentralizados para optimizar la rentabilidad, la fiabilidad y la sostenibilidad. La conferencia contará con casos específicos que ilustrarán las diferentes soluciones para edificios comerciales, plantas industriales y parques empresariales.

El encuentro internacional del Innovation Summit de Schneider Electric abordará las principales temáticas que están marcando sectores del mercado como el de las compañías eléctricas, transporte, agua, edificios, industria alimentaria, maquinaria, data center y retail, entre otros. En ese aspecto, se analizará cómo la transición energética y las nuevas tecnologías están cambiando la manera de gestionar la energía; cómo la sostenibilidad está afectando a las inversiones y las estrategias de negocio; y se profundizará sobre tendencias como el IoT, la inteligencia artificial, los hogares conectados, los servicios digitales y la ciberseguridad.

El Innovation Summit de Barcelona contará también con un espacio showcase de 5.000 metros cuadrados, el Innovation Hub, en el que Schneider Electric y sus partners mostrarán aplicaciones y experiencias reales de sus productos y soluciones más novedosas, para que los asistentes puedan experimentarlas y observar de primera mano sus ventajas.

La participación al evento es por invitación, que se puede solicitar en este enlace. Para consultar todo el programa de conferencias y sus ponentes, visite la página web del Innovation Summit Barcelona.

Schneider Electric lidera la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización para hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias.

Presente en más de 100 países ofrece soluciones punteras e integrales en gestión de energía - media tensión, baja tensión y energía en entornos críticos-, así como en sistemas de automatización que aúnan energía, automatización y software.

En su ecosistema global, colaboramos con la mayor comunidad de partners, integradores y comunidades de desarrolladores que trabajan sobre su plataforma abierta para ofrecer control y eficiencia operativa en tiempo real.

Creen que grandes personas y grandes partners hacen de Schneider Electric una gran empresa. Su compromiso con la innovación, la diversidad y la sostenibilidad garantiza que “Life Is On” en todas partes, para todos y en cualquier momento.

