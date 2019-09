Asisa y Adeslas compañías que más cumplen con los 10 principales atributos de Marca Ideal según Braintrust Comunicae

viernes, 20 de septiembre de 2019, 12:11 h (CET) La suma top-10 de atributos de la Aseguradora Ideal de salud arroja un índice del 71,7%, según la IIª edición del Observatorio de la Competencia de Seguros de Braintrust. Los atributos del top-10 de la Marca Ideal más asociados a las compañías líderes como Asisa, Adeslas, DKV, Sanitas y Mapfre son: Especialistas en Salud, Buen Cuadro Médico y Calidad del Servicio BRAINTRUST en su Observatorio de la Competencia en Seguros de Salud ha analizado la relación entre la primera mención (notoriedad de la marca) y la cuota de mercado en volumen de primas del total del campo en el cuarto trimestre de 2018. Del estudio se desprende que la cuota es directamente proporcional en la mayor parte de las principales compañías. Si bien, Sanitas y Mapfre presentan cuotas superiores a su notoriedad; no así Asisa, cuya cuota mercado es inferior a la notoriedad en primera mención.

En esta II edición de marzo de 2019, BRAINTRUST ha vuelto a realizar un estudio cuantitativo entre titulares de seguros privados y personas no aseguradas de toda España para conocer la opinión de los usuarios acerca de cómo debería ser la Aseguradora de Salud Ideal. Según los encuestados, el top-10 de atributos que componen la Marca Ideal, de mayor a menor son: buen cuadro médico; calidad del servicio; buena relación-calidad precio; especialistas en salud; honesta-transparente; preocupado por el paciente y eficiente. Estos 10 atributos principales de la marca ideal suponen el 71,7% del total de los atributos de la marca ideal, por lo que son representativos de lo que buscan los consumidores. De las cinco principales compañías, Asisa es la que logra la mejor puntuación al sumar estos atributos, con un 43. En la quinta posición se halla Mapfre, al conseguir un 37,6%.

En este contexto, el análisis también revela que para las 5 primeras compañías del sector por cuota de mercado (Adeslas, Asisa, Sanitas, DKV y Mapfre) los atributos más valorados por los usuarios del Top-10 de la marca ideal son, en primer lugar “especialistas en salud” y, en segundo lugar, “buen cuadro médico”; este último coincide también con el más valorado por los usuarios para la Marca Ideal. Es de destacar que en el caso concreto de Mapfre, el atributo de la marca ideal más valorado es“Calidad de servicio”, por encima de los otros dos.

Por último, al analizar las diferencias entre las marcas y la marca ideal, en cada atributo, y tomando en consideración los 5 más importantes, se observa que: buena relación calidad – precio y buen cuadro médico, son los atributos en los que las compañías deberían trabajar más para acercarse a la Marca Ideal.

BRAINTRUST: Consultora española de carácter multinacional, con 15 años de experiencia dedicada al desarrollo de nuevas metodologías de análisis e innovadoras soluciones en el ámbito de la inteligencia competitiva, gestión de la experiencia del cliente, estudios y modelización cuantitativa, transformación digital, así como la optimización de canales y el control de gestión. Avalada por más de 80 consultores, 900 estudios y proyectos realizados para 14 mercados internacionales. Presente en los sectores telco, banca, seguros, energía, industria, alimentación, retail y turismo. Su central está ubicada en Madrid y posee una sede en Sevilla, así como oficinas a nivel internacional en Argentina, Chile, Brasil y México.

