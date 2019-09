NGI Forum 2019 plantea un internet más humano como objetivo de futuro Comunicae

viernes, 20 de septiembre de 2019, 11:04 h (CET) Con el crecimiento de Internet también se ha erosionado la confianza en su uso. Razones como transacciones no seguras en línea o repositorios de datos personales que pueden ser fácilmente accedidos por terceros lo han permitido. Surge así la iniciativa Next Generation Internet que busca crear una Internet centrada en las necesidades humanas y en devolver el control de sus datos a las personas. El NGI Fórum es el lugar de encuentro para todos los líderes que desean hacer de estas propuestas una realidad Hacia un Internet más humano

Internet, que es desde hace un tiempo el emblema del motor de la tercera revolución industrial, está tan firmemente arraigado en la rutina diaria que generalmente se da por sentada en la vida. Prácticamente, todas las actividades que se realizan, como viajar, comprar, buscar recomendaciones, pagar impuestos, entre otras, están facilitadas por productos o servicios online.

Además, con el Internet de las cosas, el contenido multimedia y las redes sociales, Internet ofrece un acceso sin precedentes a datos y a servicios en línea. Sin embargo, la confianza en Internet también se ha deteriorado, y considerando que ésta es el pilar fundamental para la aceptación de tecnologías, se hace evidente la necesidad de rediseñar Internet en términos de seguridad, transparencia, descentralización, inclusión e inteligencia colectiva.

Qué es Next Generation Internet

Reimaginar y rediseñar Internet para las necesidades futuras, mientras se sigue utilizándolo para dirigir las sociedades y economías, requiere un inmenso esfuerzo colaborativo.

Esta colaboración debe responder a los retos de restaurar la confianza, garantizar la protección de los datos personales, procurar la privacidad y seguridad, combatir la desinformación en línea, garantizar el acceso y la libertad de elección, respetar los derechos fundamentales y reforzar la sostenibilidad y ética en el diseño de las plataformas digitales.

Es así como se contempló y consolidó la iniciativa Next Generation Internet (NGI), de la Unión Europea, la cual a través de medidas de financiación y la adaptación de políticas, busca llevar el desarrollo de Internet hacia una Red más Humana.

El Next Generation Internet Forum 2019

Es la oportunidad para aprender sobre investigación y desarrollos tecnológicos por parte de los mejores expertos, de discutir acerca de los desafíos de internet con responsables de políticas, y de acceder a información sobre oportunidades de financiación europeas.

El NGI Fórum reunirá a responsables políticos, innovadores y a la sociedad civil para hablar de las prioridades y desafíos para construir un mejor Internet para todos.

Durante una conferencia dinámica de un día, se cubrirán temas referentes al uso de la investigación y la innovación para garantizar la diversidad, la democracia y la seguridad en Internet; esto va mucho más allá de lo que generalmente se aborda en una conferencia tecnológica. Aquí la agenda detallada: https://www.ngiforum.eu/agenda/

Los ponentes son líderes en su campo en instituciones públicas, investigación, innovación y los negocios.

Un representante de alto nivel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Finlandia abrirá el Fórum y dará la perspectiva de Finlandia y la Presidencia de la UE sobre el tema.

Pia Pakarinen, representante de la ciudad de Helsinki dará la perspectiva de una capital sobre el papel de internet y la innovación digital para mejorar los servicios públicos y aumentar la participación de los ciudadanos.

Roberto Viola, Director General de la Comisión Europea en DG Connect, compartirá una visión de cómo Europa está invirtiendo en un ‘Internet de los Humanos’.

Martin Wezowski, Jefe de Diseño, Futurista y Director de Innovación de SAP, compartirá sus pensamientos sobre la mecánica y la dinámica del cambio en la era de Internet.

Las sesiones de paneles contarán con la experiencia de los expertos que están dando una nueva forma a Internet con un enfoque centrado en el ser humano; se presentarán los primeros resultados de los proyectos de NGI y las oportunidades de financiación en curso, y se discutirá sobre cómo mejorar la gobernanza de datos.

Los talleres profundizarán y buscarán la opinión de los participantes sobre identidad electrónica, inteligencia colectiva, marcas de confianza de NGI y Blockchain.

Una sesión dedicada a financiación de la UE informará a los asistentes sobre futuras oportunidades en el marco de Horizonte 2020.

El NGI Fórum 2019 tiene como objetivo facilitar las conexiones y sentar las bases para futuras colaboraciones.

El Fórum también presentará un concurso para estudiantes de secundaria en Helsinki para que presenten sus ideas sobre aplicaciones móviles en beneficio de la sociedad.

El espacio es limitado, así que registrarse hoy. Participar en el NGI Fórum 2019 es GRATUITO, pero el espacio está limitado a los primeros inscritos. No hay que arriesgarse a perder esta oportunidad. Registrarse hoy.

El NGI Forum 2019 en Helsinki (25 de Septiembre de 2019) se organiza con el apoyo de la Comisión Europea, junto con la conferencia MyData 2019 en Helsinki (26-27 de Septiembre de 2019), un evento oficial de la Presidencia de la UE en Finlandia.

Más información en www.ngiforum.eu.

La Comunidad de Next Generation Internet

La comunidad está dirigida a los innovadores de Internet, a los que visualiza como agentes de cambio para lograr una Internet más Humana. Patrocina la investigación e innovación para soluciones alternativas por parte de talentos que desarrollarán tecnologías en línea con la visión de la Next Generation Internet, proporcionándoles fondos que pueden acortar significativamente el ciclo de investigación y el tiempo de salida al mercado. La comunidad también brinda un entorno de oportunidades para networking, mentoría de negocios, y oportunidades de investigación como residentes.

El objetivo es conformar una comunidad vibrante de innovadores de Internet y de todas las partes interesadas en un objetivo común: construir un “Internet de los Humanos”.

Acceso a la comunidad de NGI en https://community.ngi.eu/

