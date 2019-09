Los gobiernos no deberían fijarse en el dinero, deberían fijarse en el otro

Has estado en manifestaciones levantando pancartas por los derechos de los animales, en rescates de caballos heridos y otros animales, eres vegetariana. A tus doce años, ¿cómo se vive todo esto?





Recuerdo que una vez llamaron a mi mamá y a otras personas informando de que había un caballo al que rescatar, el caballo estaba en una plaza al sol, al lado de la policía. Se lo habían quitado a un carrero, por malos tratos. El caballo era medio flaco, lastimado, tenía heridas, era de color marrón. Eso ocurrió hace mucho pero recuerdo sus ojos, su mirada, tenía la cabeza hacia abajo, triste. Para estas situaciones tiene que haber siempre gente.



Qué duro el mundo, ¿verdad, Virginia, o prefieres que te llame Chula?





Chula, dime Chula. Así me llaman.



Decía que... tanto dolor. Y bueno, parece que no pinta bien el futuro del planeta. ¿Crees que podremos lograr detener lo que se avecina y salvar la Tierra de algún modo, o piensas que ya no hay remedio para el fin que llegará?





Para mí, el fin es inevitable, si los gobiernos no se implican de verdad. Los gobiernos tienen allá arriba a personas que son escuchadas por millones. A nosotros casi no se nos oye. Creo que la solución está en esas personas con poder, que hablen de los animales, y que los demás, los que aún no han escuchado o no saben, tomen medidas. El cambio pasa por todos nosotros. Pero son los gobernantes los que comenzarían a activar a la gente si hablasen.



Te contaré una cosa. Soy anarquista, no creo en los gobiernos. Pienso que son herramientas del Capital y que la trata de animales es una de las principales fuentes de gasolina que mueven sus máquinas de muerte, o sea de enriquecimiento para ellos. ¿Por qué crees que algún día esas personas dirán algo en favor de los inocentes y del planeta?





Para mí es lo mismo, no es que crea en esas personas, ni me importan.



Pero veo que la gente sí los escucha.



Entonces por eso digo: que si lo dijeran "ellos" el cambio se produciría más deprisa.



¿Crees que en Argentina debería haber un partido político animalista?





Sí. Yo creo que debería haberlo. Quiero aclarar que yo creo en el pueblo, en la fuerza de todos nosotros. Pero insisto en que me he dado cuenta de que a quien escuchan de verdad es a los gobernantes. La solución estaría en que lo que hay que decir para el cambio lo dijeran ellos.



Ya te voy entendiendo. ¿Y actores y personas famosas? Han salido muchas en defensa del clima y los animales.





También, pero no ocurre nada. Salen. Está bien. Pero no hay cambios. Deben decirlo esos de arriba.



Me sorprende tu claridad expositiva, lo a diana que disparan tus pensamientos, con tan sólo doce años que tienes. Tu mente es la de una persona más mayor; te lo han dicho alguna vez, imagino...





(Chula aclara que sí, con cierto fastidio gracioso. Deben habérselo dicho muchas veces.)



Entonces, Chula, tengo una duda. Una joven en el inicio de la vida, como si dijéramos, y ya sabe que el mundo cabalga a su fin, que me contaste antes que quieres ser profesora de gimnasia, de matemáticas y, sobre todo, bióloga marina, para ver los animales del mar libres, en sus hábitats, tú con tantas ilusiones, cómo conjugar eso con esa certeza del fin de todo?





Ver un pajarito tomando agua, hay cosas que me hacen feliz. Acariciar perros, verlos en buen estado, felices. La que me hace muy feliz en el mundo es mi gatita. Cuando estoy triste ella está triste a mi lado. Cuando me ve feliz, ronronea junto a mí. Me pone muy triste que algún día ella se irá, antes que yo. Siempre le veo el lado negativo a las cosas.



El pájaro que bebe agua del charco morirá algún día, el charco se secará. ¿No es eso?





Sí.



Todos tenemos esa voz que nos boicotea de alguna forma, Chula. Tal conflicto viene de antiguo, de ello hablan los grandes autores y pensadoras.





Ya... Me gusta leer, ¿sabes qué libro último estoy leyendo? "Casi perro", de Graciela Montes. Me gusta mucho, pero es una historia tan triste...



Hablamos de más cosas en la entrevista telefónica desde España a Argentina, la Chula y yo, me contó que le enfurece el machismo, que no soporta eso, lo odia. Todos somos iguales y que el que pretende ser mejor que otros, la pone iracunda.



En alguno de los momentos lanza esta sentencia: "Para mí si los humanos no existiéramos el mundo no estaría tan arruinado como está ahora."



Le pregunté cómo fue la última gran manifestación animalista en Argentina, enfrente del Congreso de la Nación.





Me sentí bien, como "igual" a los otros, era como estar en una gran familia, me hizo sentir feliz escuchar hablar a personas que piensan como yo. Y no entendí la falta de respeto de gente que nos atacaba por defender a los animales. Me parece que hacer eso es una falta grande de respeto y una muy mala educación.



A Chula muchos la conocemos internacionalmente por la noticia en prensa que dio cuenta de cómo ella se negó a ir de visita junto a su clase a "Mundo Marino". Chula expresó que no quería ver animales cautivos, tristes y enfermos. Todo el equipo de Yellow Submarine, al ver la noticia, decidió invitar a Chula y a su familia a ver las ballenas en libertad desde el Yellow Submarine y recorrer la colonia de pingüinos de El Pedral. Una cabaña de puerto Piramides ofreció el alojamiento, la cabaña "el Atardecer".



¿Y qué viste en ese mar, Chula, en el mar?





Pude ver ballenas, pingüinos, leones marinos y algunas aves.