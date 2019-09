iberoMEDIA, agencia española partner oficial de HubSpot Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 17:10 h (CET) La agencia especializada en Marketing Automation cuenta con sede en Madrid y Sevilla iberoMEDIA es una agencia especializada en estrategias de marketing digital. Su propósito es consolidar su posición y fomentar la aplicación de la metodología Inbound Marketing en España. Esta filosofía busca mejorar el tejido empresarial a través de estrategias más humanas, cercanas y profesionales.

La revolución digital del marketing se está desarrollando ya en países como Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca o Canadá. iberoMEDIA es el ejemplo de que España también se suma a esta innovadora metodología.

iberoMEDIA es partner oficial en España de Hubspot y su equipo cuenta con más de 20 certificaciones actualizadas. Su equipo interno ha logrado superar cursos sobre Client Management, HubSpot Marketing Software, Inbound marketing, Delivering Client Success, o Frictionless Sales, entre otros.

Realizan su trabajo desde distintas sedes. Cuentan con representación en The Four Tower Business Area, concretamente en la Torre de Cristal, en el paseo de la Castellana en Madrid. Y en el sur, disponen de oficinas en la emblemática Plaza Nueva en pleno corazón de Sevilla, la capital andaluza. Cabe destacar además, que iberoMEDIA desarrolla estrategias de Marketing Automation tanto para clientes nacionales como internacionales.

Además de ser partner de HubSpot, iberoMEDIA suma a sus relaciones profesionales organizaciones o empresas como Google Marketing Platform, Marketo o Eloqua de Oracle. Gracias a su experiencia en el sector y al conocimiento de las tendencias actuales, iberoMEDIA ofrece a sus clientes servicios de Inbound marketing, Ecommerce, diseño web y branding. Ellos mismos se definen su misión como “Diseñar y ejecutar estrategias de marketing digital 100% orientadas a resultados. Nuestro equipo marca la diferencia”.

Dentro de sus planes a corto plazo está seguir subiendo en el ranking de agencias partners de Hubspot y así, representar a España en el cambio digital a nivel global.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.