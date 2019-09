Kölln lanza las almohadillas de avena más crujientes del mercado Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 17:02 h (CET) El desayuno siempre es considerado por nutricionistas y expertos como una de las comidas más importantes del día Recientes estudios sobre alimentación siguen indicando que el desayuno no es el fuerte de los españoles que pasan más de ocho horas sin alimento en el cuerpo. Es importante dar alimento al cuerpo para ponerlo a funcionar por las mañanas. A la hora del desayuno la población sigue diferenciándose entre los que prefieren las clásicas tostadas, ya sean con mantequilla o con tomate, o los que eligen cereales.

Pero ¿cuáles son los cereales que aportan los valores nutricionales que el cuerpo necesita para el día a día? Dentro de la familia de los cereales, la avena es el cereal más valioso de todos. Por las proteínas vegetales que contiene responsables de mantener una buena estructura muscular y de cuidar el metabolismo. Con tan solo 100 gramos de copos de avena se cubren las necesidades diarias de 6 de los aminoácidos esenciales para el cuerpo. Por su grasa vegetal que contiene un 70% de ácidos grasos no saturados y un 40% de ácido linóleo, esencial para el organismo humano. La avena en general influye positivamente en el sistema cardiaco y la circulación. Y por último sus vitaminas que proceden del grupo B y E. La vitamina B1, “la vitamina para los nervios” es imprescindible para la función cerebral y del sistema nervioso.

En Kölln son grandes expertos en avena. Desde hace casi 200 años llevan produciendo avena procedente de campos escandinavos y alemanes. Dentro de su amplia gama de productos acaban de lanzar las almohadillas crujientes de avena. El cereal perfecto para tomarlo con leche o simplemente como snack entre horas. Las almohadillas crujientes de avena están hechas con un 70% de cereales integrales.

Sobre Kölln

La compañía Peter Kölln fue fundada en 1820 y todavía es 100% propiedad de la familia Kölln, actualmente se encuentra a la cabeza del negocio su séptima generación. Kölln es una de las marcas de alimentos más famosas de Alemania, comprometida con un procesamiento minucioso de la avena durante casi 200 años. Alrededor de 60.000 toneladas de avena de procedencia escandinava y alemana procesan al año. El respeto que Kölln tiene por la naturaleza les obliga a fabricar sus productos aplicando rigurosos controles de calidad y a no perder nunca de vista la responsabilidad social. Por ello, se aseguran de gestionar las materias primas y los recursos de un modo considerado y respetuoso con el medioambiente. Su sistema de gestión de la calidad está certificado conforme a los últimos estándares. A Kölln le mueve la pasión y el amor por la avena, eso se ve reflejado en cada uno de sus copos. Tanto es así que sus consumidores reconocen fácilmente los copos de Kölln por su apariencia uniforme, sin cáscaras ni impurezas. Y ya sean suaves, fuertes o solubles: siempre son copos integrales. La avena Kölln ya forma parte de los desayunos de los españoles que ya están #Locosporlaavena.

