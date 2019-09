El Colegio Valdefuentes, ganador de la 2ª Edición del Concurso TECHMI Comunidad de Madrid Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 16:08 h (CET) El proyecto ganador, OneWay, consiste en un armario adaptado para personas con movilidad reducida que tiene como objetivo facilitar su independencia El proyecto OneWay, un armario adaptado a personas con movilidad reducida desarrollado por el Colegio Valdefuentes, ha resultado ganador de la 2.ª Edición del Concurso TECHMI Comunidad de Madrid, en la final celebrada en el auditorio del CaixaForum.

El presidente de la Real Academia de Ingeniería, Elías Fereres ha sido el responsable de hacer entrega del primer premio a los ganadores, que tendrán la posibilidad de visitar el Centro Europeo para la investigación Nuclear (CERN) en Ginebra (Suiza).

El segundo puesto ha sido para el equipo MIMF, del IES Ciudad de los Ángeles, que crearon una camilla rehabilitadora pensada para personas con problemas físicos (brazos y piernas) y cognitivos. María del Carmen Rodríguez, directora de Igualdad de la Comunidad de Madrid ha sido la encargada de hacer entrega de este premio, por el que los miembros del equipo tendrán la posibilidad de visitar el centro Airbus de Sevilla.

Por último, el director general de juventud de la Comunidad de Madrid, Pedro García Aguado, ha sido la persona encargada de entregar el tercer premio al proyecto Silla de Ruedas. Esta iniciativa permite a las personas que se desplazan en silla de ruedas subir bordillos sin que sea necesaria la ayuda de un tercero gracias a unas palancas. Los autores del proyecto pertenecen al colegio Trilema el Pilar y han sido galardonados con una visita al centro de la ESA - ESAC en Villanueva de la Cañada (Madrid).

El ganador de este concurso ha sido elegido por un jurado compuesto por Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad; Ángeles Heras, secretaria de Estado de Universidades; María del Carmen Rodríguez, Directora de Igualdad de la Comunidad de Madrid; Pedro García Aguado, Director General de Juventudes de la Comunidad de Madrid; Antonio Colino, Secretario General de la Real Academia de Ingeniería.

Objetivo: incrementar la presencia femenina en estudios técnicos

La II Edición de TECHMI Comunidad de Madrid, a la que se han presentado un total de 37 centros educativos, ha contado con el patrocinio de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

La apertura del acto ha corrido a cargo de Elías Fereres, Presidente de la Real Academia de Ingeniería quién ha afirmado que “el bienestar social depende de la ciencia y la técnica y sorprende el déficit de estudiantes, y más en el caso de la mujer, en estas materias. Es un problema a largo plazo y con la puesta en marcha de iniciativas como TECHMI, queremos que cada vez más, las niñas y los niños, aprendan haciendo y no leyendo, y esto les ayude en su decisión sobre qué estudios cursar”.

Posteriormente, Sara Gómez, Directora General de Universidades y Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid ha reconocido que “Mujer e Ingeniería es un proyecto pertinente que esta llegando a todos los grupos sociales porque se está perdiendo mucho talento debido a la falta de incorporación de las mujeres a carreras técnicas. La principal causa de esto es que no saben lo que hacemos porque somos malos comunicadores y esto hay que corregirlo”. La Directora General de Universidades y Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid ha recordado que debido al carácter tecnológico de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible la ingeniería es una pieza fundamental para alcanzarlos.

Por último, Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo intervino en el acto asegurando que “el Gobierno ha puesto el reto de la igualdad entre sus prioridades y este proyecto, TechMI, es un ejemplo que permite a la sociedad avanzar en ese sentido. Este concurso reconoce el talento, pero queda mucho por hacer para evitar su fuga, especialmente en las carreras técnicas porque la existencia de estereotipos y perjuicios son los que impiden que las mujeres cursen estos estudios”.

De lo teórico a la práctica

Durante la celebración de la final de esta edición, María Santiago, responsable de comunicación de Mujer y Motor, iniciativa responsable del diseño y la fabricación de motocicletas de competición 100% eléctrica y de combustión, UPM Moto Student Electric, ha ofrecido una charla motivadora a los asistentes asegurando que “este proyecto nace de la necesidad de llevar a la práctica lo que se estudia en clase”.

La clausura del acto ha corrido a cargo uno de los equipos finalistas en la I Edición del Concurso TECHMI, quiénes han cantado y bailado sobre el escenario del Auditorio el rap “Soy Mujer, soy ingeniera”, que crearon durante la pasada edición y que se ha convertido en un himno para el proyecto Mujer e Ingeniería.

¿Qué es TECHMI?

TECHMI es una iniciativa educativa nacida de la mano del proyecto ‘Mujer e Ingeniería’ que desarrolla la Real Academia de Ingeniería con el objetivo de fomentar el interés de niñas y jóvenes, de entre 12 y 16 años, en materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), y lograr así un aumento de la presencia y la visibilidad de la mujer en las carreras técnicas.

