Las carteras de Micappital duplican la rentabilidad media del mercado en el primer semestre

jueves, 19 de septiembre de 2019, 14:59 h (CET) Su cartera más agresiva por nivel de exposición a bolsa consigue una rentabilidad del +15,9%, mientras la más conservadora alcanza un +2,8%. La fintech duplica el número de clientes durante la primera mitad de 2019, superando ya los 600, con un capital invertido de más de 14 millones de euros El primer semestre del año se ha caracterizado por una tendencia positiva en los mercados, con la mayoría de los activos registrando subidas estables y regulares, y Micappital, gracias a un eficaz asesoramiento robotizado, ha proporcionado a sus clientes una rentabilidad que duplica la media del mercado, llegando a rozar el +16%. También ha logrado duplicar sus clientes, que superan ya los 600, contando actualmente con un capital total invertido de más de 14 millones de euros.

El roboadvisor clasifica sus carteras según su nivel de riesgo o exposición a bolsa, que van desde la Cartera Valiente, la más agresiva, que ha ganado un +15,9%, hasta la más conservadora, Cartera Aburrida, que ha obtenido una rentabilidad del +2,8%. En el medio se sitúan la Cartera Tranquila (+5,5%), la Cartera Moderada (+8,5%), la Cartera Mixta (+11,2%) y la Cartera Atrevida (+13,3%). Las de riesgo medio concentran el 65% de sus clientes; las más agresivas reúnen al 20%, mientras que sólo el 15% de ellos elige las más conservadoras.

"El año pasado, con nuestro asesoramiento fuimos capaces de proteger en gran medida a muchos de nuestros clientes frente a las caídas y minimizar sus pérdidas. Este año, sin embargo, el éxito de estos resultados de alta rentabilidad se debe fundamentalmente al propio mercado, si bien es verdad que los fondos que elegimos a través de nuestros algoritmos están funcionando muy bien", sostiene Borja Nieto, cofundador de Micappital.

Según los expertos de la compañía, la inflexión radical experimentada por los mercados durante este primer semestre en relación al último tramo de 2018 se debe, principalmente, a la discrepancia de valoraciones en relación a la situación del año anterior, a la bajada de los tipos de interés del Banco de España y a la reducción de la tensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

"Veníamos de un 2018 de gran volatilidad y rentabilidades negativas –con frecuencia de doble dígito– en muchos mercados y productos. El mercado cayó con más fuerza de lo que debía, y el inversor que no estuvo bien asesorado o que no mantuvo una inversión bien diversificada sufrió notables bajadas en sus carteras. Sin embargo, precisamente a causa de esa fuerte caída, en 2019 se ha generado una corriente positiva entre los inversores que ha favorecido la percepción emocional de un atractivo por seguir invirtiendo, influyendo de forma directa en los resultados", explica Miguel Camiña, cofundador de Micappital.

Por tipo de fondos, los que han tenido mejor comportamiento en este primer semestre del año, según Micappital, son los de crecimiento o de filosofía growth y los fondos indexados, estos últimos particularmente en Estados Unidos. Por el contrario, los de gestión value son los fondos que han obtenido peores resultados.

Incertidumbre en el segundo semestre

Respecto a las previsiones para la segunda mitad del ejercicio, la fintech tiene claro que estará marcada por la incertidumbre, condicionada en gran medida por la inestabilidad política y una nueva convocatoria de elecciones generales, así como por las propias fluctuaciones del mercado: "Cuando venimos de una racha de seis meses de subidas lo normal es que se produzcan algunas correcciones. Por eso, recomendamos a los inversores paciencia, serenidad y, siempre, una cartera bien diversificada que sea capaz de minimizar los riesgos de caída en periodo de bajada", concluye Camiña.

