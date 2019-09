Sibari Republic explica cómo se mide la eficacia de los productos cosméticos Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 13:23 h (CET) Rejuvenecer la piel, reducir las arrugas y las manchas, efecto flash, disimular poros, acabar con las estrías, decir adiós a las ojeras… Son muchas las promesas que hacen las marcas de cosméticos. Pero, ¿son reales esos milagrosos beneficios?, ¿qué tipo de pruebas se realizan en los laboratorios para vendernos ese resultado? Sibari Republic, la marca de cosmecéuticos creada por expertos científicos del momento, lo explica Un producto cosmecéutico debe ofrecer calidad, eficiencia y transparencia. Es necesario que se realicen diferentes test de uso y de eficacia en voluntarios bajo control dermatológico para garantizar resultados visibles en la piel.

Test de uso. Sirve para verificar la aceptación, tolerancia cutánea y seguridad de los productos. Se realiza en voluntarios humanos, quienes se aplican la muestra durante X días. Paralelamente, se realiza un cuestionario al inicio y al final del ensayo, donde dan su opinión subjetiva sobre los productos.

Test de eficacia. Se trata de estudios de eficacia objetiva, pueden ser ensayos in vitro, in vivo o ex vivo y se utilizan diferentes equipos diseñados para analizar el estado cutáneo. Certifican que el producto evaluado cumple lo que promete.

Los estudios de eficacia cosmética son especialmente relevantes porque deben estar fundamentadas con pruebas apropiadas y verificables, incluidas las evaluaciones de expertos. Miden, por ejemplo, la profundidad de las arrugas, el nivel de hidratación, los niveles de grasa en la piel, etc.

Cada producto cosmecéutico está formulado para ejercer unas determinadas funciones que vienen reivindicadas en el etiquetado y, que deben ajustarse al cumplimiento de la legislación y a los datos que justifican que son funciones reales. Según el beneficio cosmético que defienda cada producto, se determina qué tipo y nivel de evidencia se necesita para probar su eficacia.

Los estudios desarrollados en voluntarios respetan reglas éticas y los productos probados son sometidos previamente a controles de seguridad, siguiendo métodos fiables.

El objetivo de Sibari Republic: cuidar la salud cutánea de las personas.

Una minuciosa elección de los ingredientes, formulados en la concentración exacta, dan como resultado 5 productos que conforman un tratamiento facial completo. Un ritual facial que, no podía ser de otra manera, está respaldado en unos rigurosos estudios de eficacia, la mejor manera de demostrar a los consumidores los beneficios que sus productos ofrecen.

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex en el Centro Tecnológico de Álava. Formada por un equipo de científicos que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos.

La firma gracias a los procesos tecnológicos que utiliza ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos. Todos sus productos están elaborados con materias primas de la mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic garantizan efectos visibles de larga duración.

"Somos científicos, somos arte, somos pasión: somos Sibari Republic":

Parque Tecnológico de Álava, Albert Einstein Kalea, 15, 01510 Miñano, Álava Teléfono: 640 71 33 45

www.sibarirepublic.com

