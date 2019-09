EasyShoot: la máquina lanzapelotas de Geprom, en el Messi 10 Challenge Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 12:58 h (CET) Geprom, como ingeniería de automatización y digitalización, ha desarrollado junto con 2Pi Projectes –ingeniería especializada en el mundo del deporte– la máquina lanzapelotas EasyShoot, elemento central de una de las pruebas del Messi 10 Challenge Geprom ha proporcionado la máquina EasyShoot para una de las pruebas del Messi 10 Challenge. Este evento, que combina la tecnología más avanzada con la pasión por el fútbol, se celebrará a partir del 10 de octubre en el Parc del Fòrum de Barcelona – aunque algunos ya han podido disfrutarlo durante el mes de agosto en el Miniestadi del FCBarcelona. La actividad, creada por Cirque du Soleil y organizada por Mediapro Exhibitions, cuenta con la colaboración de una decena de compañías especializadas en el mundo del deporte y las nuevas tecnologías.

El ‘Messi10 Challenge LaLiga Summer Edition’ es una experiencia inmersiva compuesta por cinco pruebas distribuidas en cuatro carpas. Estas incluyen preguntas sobre la vida del futbolista y la oportunidad de imitar sus formas de juego y habilidades. Los participantes, agrupados en equipos de 12 jugadores y con un máximo de dos acompañantes por jugador, tendrán que superar los diferentes retos en 35 minutos. Quien gane podrá asistir al estreno mundial de Messi10, el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil que llegará a Barcelona en octubre de 2019.

Geprom ha diseñado e integrado juntamente con la organización del evento la segunda prueba del circuito. El reto completo cuenta con tres juegos de habilidad: un chut de falta, una sotana a un maniquí, y un remate de cabeza. En este último, los participantes deberán imitar a Messi rematando a portería los balones que dispare la máquina EasyShoot.

Sobre EasyShoot

EasyShoot es una innovadora máquina lanzapelotas capaz de recrear los disparos y situaciones de juego que suceden en el fútbol, tales como todo tipo de chutes, centros, pases, etc. Gracias a sus mecanismos, sus componentes electrónicos, y su diseño, en el que han participado porteros y jugadores profesionales, es una máquina fácil de usar y apta para entrenadores y jugadores de cualquier nivel y edad. EasyShoot es el mejor compañero y colaborador de cada entrenador, que mediante las correspondientes grabaciones, puede posteriormente evaluar y corregir las actuaciones y situaciones vividas.

Entre sus principales características destaca el sistema patentado de tres ejes (vertical, horizontal, y de giro), que permite que los balones salgan disparados con una precisión exacta, siendo capaz de enviar centros perfectos y repetitivos al área de penalti previamente programados y replicar chutes de jugadores estrella.

La máquina tiene una efectividad superior al 95% y una velocidad de disparo de hasta 150km/h. Dispone de 8 horas de autonomía en su batería y el dispensador mecánico extensible acumula hasta 12 balones. Además, el lanzamiento puede también controlarse a distancia, cosa que la convierte en un activo indispensable para situaciones que requieren disparos repetitivos, concretos, y exactos; como por ejemplo en entrenamientos de porteros, estrategia ofensiva y defensiva, control de pases, ensayos de lanzamientos de córneres o faltas, etc.

EasyShoot, el mejor asistente y colaborador de los entrenadores, con el que consiguen una mayor concentración y eficacia con el mínimo esfuerzo físico.

Vídeos

La experiencia Messi 10 Challenge



