La cadena de restauración Las cositas de Caí reafirma su rápida expansión con tres nuevas aperturas Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 11:15 h (CET) En solamente dos meses, Manuel Marente, emprendedor en el sector de la restauración y el ocio, ha conseguido arrancar la marca y ahora espera su consolidación con la apertura de nuevos locales Debido a la creación de una nueva línea de negocio por parte de Marente, habrá tres nuevas aperturas, una en Fuenlabrada, y dos en Leganés.

Por otro lado, y además de las aperturas propias del negocio, que ya suman 7 en solamente dos meses, Las cositas de Caí acaba de firmar un acuerdo con Valisa, empresa que se dedica al sector hostelero relacionado con los salones de juego.

La finalidad de este acuerdo es la explotación por parte de dicho sector de 100 salones de juego de la mano de la franquicia Casino Park.

En el intento, también, de abrir su proyecto hacia otras ramas, y aprovechando su experiencia en el mundo de la noche, durante el próximo año 2020 tendrá lugar la apertura de una discoteca en Leganés. De hecho, y siguiendo con su línea de ‘traer la cultura de Cádiz al resto de España’, Marente se ha centrado en La Casa de Andalucía de Leganés, donde pretende mostrar al público su manera de hacer con una de sus nuevas aperturas.

El nuevo concepto de restauración que pretende consolidar Marente con sus franquicias de Las cositas de Caí se trata de algo innovador entre un bar-cervecería con aire de restaurante. Sus años de experiencia en el sector de la hostelería y la restauración le han llevado a tener como filosofía el ‘Mise en place’, es decir, su misión es conseguir que los clientes que visitan sus locales se transporten directamente a Cádiz.

En esta línea, solamente trabajan con productos frescos provenientes directamente del municipio andaluz, y que son casi imposibles de encontrar en Madrid y a precios asequibles para todo tipo de público. “Me desplazo al sur dos veces por semana a hacer la compra para poder ofrecer a mis clientes los productos más frescos y típicos de Cádiz”, afirma Marente.

Además, cuentan con un servicio de actuaciones (ya sean de flamenco o más propias de carnavales) típicas del lugar y así poder transportar a los clientes a tierras gaditanas.

“Mi misión es hacer resaltar los valores y cultura de la tierra gaditana y llevar por toda España la gastronomía, el arte y el buen servicio de Cádiz”, explica Manuel Marente.

Las próximas aperturas tendrán lugar en:

Fuenlabrada:

Sábado 14 de septiembre, C/Galicia 7.

Leganés:

Sábado 21 de septiembre, C/ Adolfo Marsillach (Casa de Andalucía)

Leganés:

Sábado 12 de octubre, Plaza París 3

Las Cositas de Caí ha decidido hacer una fiesta de fin de temporada de verano. El evento comenzará a las 14h y contará con actuaciones de grupos de sevillanas, rumba, zona infantil con castillos hinchables y también con una sorpresa: Tomasito será el artista invitado y viene a presentar su nuevo espectáculo. Durante la celebración no faltará la paella para comer y diferentes productos de la tierra gaditana.

Para poder asistir al evento hace falta reservar con antelación ya que el aforo es limitado a 700 personas. (Dónde reservar)

Lugar del evento: C/ Adolfo Marsillach 7 (Casa de Andalucía)

Redes Sociales:

Facebook: Las Cositas de Cai

Instagram: lascositasdecai

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.