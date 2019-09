Se desarrolla el primer panel genético que detecta el riesgo de miopía infantil Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 10:39 h (CET) Entrevista al Dr. Ramón Gutierrez, director medico Clínica Oftalmológica Novovisión. Experto cirujano e investigador en el tratamiento de la miopía infantil sobre el primer panel genético que determina el riesgo que tiene cada niño de llegar a ser miope En los últimos 6 años el equipo de investigadores de la Clínica Oftalmológica Novovisión ha aportado la máxima contribución científica con más de 30 publicaciones científicas internacionales para la prevención de la miopía en los niños.

Dentro de las contribuciones del equipo médico de Novovisión se destaca que ha desarrollado el primer panel genético que permite determinar el riesgo que tiene cada niño de llegar a ser miope. Una prueba que se realiza con una gota de saliva y muestra las probabilidades de que ese niño llegue a ser más o menos miope. El resultado de este test genético se suma a la velocidad de crecimiento del globo ocular, a datos de los padres y a otros parámetros de acomodación y paralelismo entre ambos ojos. Con estos datos el equipo de Novovisión llega a predecir con una especificidad superior al 80%.

La miopía está creciendo a gran velocidad en todo el mundo, se le ha puesto el apellido de EPIDEMIA DEL SIGLO XXI. En Europa más del 30% de los niños son miopes y lo serán el 50% en los próximos 30 años. En algunas zonas de Asia el 96% de los niños son ya miopes. Son datos tremendos porque no sólo aumenta el número de niños que son miopes, lo peor es que aumenta el número de dioptrías que desarrolla cada niño. El porcentaje de niños con más de 5 dioptrías está aumentando por 4 y estos serán adultos con multitud de patologías visuales.

Un niño miope será un adulto con problemas visuales que pueden llegar a la ceguera. Este riesgo es tanto mayor cuantas más dioptrías haya desarrollado en la infancia. Por eso es fundamental que los padres se conciencien y pongan a sus hijos en manos de algún oftalmólogo experto en estos nuevos tratamientos para detener la miopía y que lo hagan a tiempo, pues una vez que las dioptrías han dejado de crecer ya no tienen sentido estos tratamientos.

Es clave determinar el riesgo que tiene cada niño de ser miope y en función del resultado aplicar el tratamiento más apropiado que detenga las dioptrías. Señalar que los hábitos del niño son un factor importante, hay que personalizar cada caso en función de su riesgo, pero en líneas generales los niños deberían estar en la calle más de 2 horas al día.

La Unidad Infantil de Oftalmología de la Clínica Oftalmológica Novovisión recomienda que el primer chequeo a los niños por el oftalmólogo, se realice a los 3 años de edad , aunque ya cada vez más son los padres que están interesados en solicitar el test genético para determinar el riesgo que tiene cada niño de llegar a ser miope en los primeros años de vida.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.