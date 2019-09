Inteligencia Artificial contra el absentismo laboral - AIS Group Comunicae

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 17:59 h (CET) Además de reducir los costes provocados por el absentismo, los modelos basados en IA permiten abordar estrategias personalizadas que favorezcan la actitud positiva y responsable de los empleados. Un alto porcentaje del absentismo es provocado por la insatisfacción de los empleados por trabajar en un turno determinado, por las funciones a realizar, el entorno físico o por cómo se resuelven las puntas de trabajo La Inteligencia Artificial (IA) se convertirá en los próximos años en la mejor aliada de las áreas de RRHH, según la consultora AIS Group, pionera en el uso de esta tecnología para predecir el absentismo laboral, permitiendo a los departamentos de RRHH adelantarse y tomar medidas que lo mitiguen.

El absentismo laboral es uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las áreas de Recursos Humanos de las empresas y su gravedad es proporcional al tamaño de aquéllas, dice Nausica Trias, directora general de AIS Group. Según un informe de la empresa de RRHH Adecco, en 2018 España batió su record en absentismo laboral. Las horas perdidas, sumadas, equivalen a 753.000 asalariados que no trabajaron un solo día en ese año, con un coste de 85.100 millones de euros.

Con voluntad de combatir estas cifras, AIS Group ha construido un modelo predictivo basado en técnicas machine learning, capaces de analizar miles de variables y encontrar relaciones entre ellas. A través de este modelo, los equipos de RRHH contarán con una herramienta que les permitirá profundizar en las causas del absentismo, facilitando la toma de decisiones y estableciendo políticas adecuadas específicas al perfil de cada persona para su prevención.

“Además de reducir los costes provocados por el absentismo -explica Trias- la herramienta permite abordar estrategias personalizadas que favorezcan la actitud positiva y responsable de los empleados”.

Según la directora general de AIS Group, un alto porcentaje de este absentismo está provocado por la insatisfacción de los empleados ante ciertas situaciones: por trabajar en un turno determinado, por las funciones a realizar, por cómo se resuelven las puntas de trabajo, por el entorno físico… “Tantas causas como personas -señala-, que en una gran empresa son difíciles de detectar y que generan el descontento que termina en el absentismo e incluso en la fuga del talento”.

Los modelos de inteligencia artificial de AIS Group permiten a RRHH saber quién está más dispuesto a realizar ciertas funciones, cubrir un turno extra, trabajar un festivo en caso de las fechas especiales de los comercios, etc. “Todo ello -indica Nausica Trias- facilitará la gestión y potenciará el bienestar de la plantilla, reduciendo absentismo e incluso la rotación. Las personas son el activo más importantes que tienen las empresas y la inteligencia artificial es una herramienta muy potente para ganar en eficiencia, productividad y, también, en satisfacción, lo que se traduce en fidelización y retención del talento”.

Acerca de AIS Group

AIS Group es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones a nivel internacional. Socio colaborador del Centro de Excelencia en Big Data de Barcelona, su especialidad es la de desarrollar sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la modelización estadística para previsión, matemática para optimización, así como en el uso de técnicas Big Data, IA y Machine Learning.

Fundada en Barcelona en 1987, donde se encuentra su sede, dispone de oficinas en Argentina, Chile, Colombia y México. Desde estas ubicaciones da servicio además de a España, a toda América Latina y a diversos países africanos. Entre sus clientes se cuentan entidades como Grupo BBVA, Solvia, Generali, Auchan Retail España y el Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Serveis Municipals).

