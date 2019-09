Una de cada tres licitaciones públicas con requisitos BIM corresponde a proyectos de infraestructuras Comunicae

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 12:03 h (CET) BIMCommunity analiza el estado del BIM en el sector de la ingeniería civil en España con los agentes que están liderando su implementación BIMCommunity, la primera plataforma y red social BIM internacional, ha analizado el grado de adopción de Building Information Modeling (BIM) en el sector de la ingeniería civil español, en el cual esta nueva forma de trabajar es ya una realidad.

BIM, la metodología de trabajo que permite crear simulaciones digitales de diseño, manejando coordinadamente toda la información que conlleva un proyecto de arquitectura o ingeniería durante todo su ciclo de vida, ha avanzado considerablemente este último año en el territorio español, no sólo en su uso e implementación, sino también en volumen de inversión;todo ello con el objetivo de alcanzar un sector de la construcción más eficiente y transparente.

Este progreso se debe a varios hechos significativos que han acelerado el desarrollo y adopción de BIM en el sector. La creación por parte del Gobierno de una Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública, la publicación de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo sobre Contratación Pública (que en su artículo 22 insta al uso de herramientas de modelado electrónico), la transposición de esta Directiva al contexto legislativo español con la Nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) – Ley 9/2019, la alta actividad de los grupos de usuarios en España o la creación de la Comisión es.BIM para definir la hoja de ruta de implementación han evidenciado la necesidad de iniciar el camino hacia la digitalización, a la vez que han ejercido de efecto tractor.

Los requisitos BIM ya son una realidad en la licitación pública española

Si se observa la implementación de BIM en el ámbito de las infraestructuras, esta tiene menor recorrido que en el ámbito de la edificación, principalmente “porque las infraestructuras están ligadas a la obra pública que, en España, han pasado por un periodo de baja actividad durante los últimos años, aunque cabe destacar el aumento del 31,8 % de licitación de obra pública en 2018 gracias a los proyectos de infraestructuras ferroviarias”, destaca Sergio Muñoz, Secretario General de buildingSMART Spanish Chapter. Este repunte ha influido también en el número de licitaciones BIM publicadas en proyectos de ingeniería civil.

Así lo indica el último informe del Observatorio de Licitaciones Públicas de la Comisión es.BIM, que recoge datos del primer semestre de 2019, periodo durante el cual ha habido “más licitaciones públicas de infraestructuras con requisitos BIM que durante todo el año 2018, habiendo alcanzado una cifra de casi 200 millones de euros, principalmente en los ámbitos de carreteras y ferrocarril”, añade Muñoz. El informe también destaca que una de cada tres licitaciones públicas con requisitos BIM ya corresponde al sector de las infraestructuras, lo que significa que “de 190 licitaciones públicas con requisitos BIM, 66 son de infraestructuras, alcanzando un 34,7%. Un dato muy relevante si lo comparamos con 2017, año en el que las licitaciones públicas de infraestructuras no pasaban del 15%”, destaca Jorge Torrico, Secretario de la Comisión es.BIM.

Javier Lozano, Jefe de Área de Desarrollo y Nuevos Proyectos en ADIF Alta Velocidad explica la transición de la compañía hacia BIM: “En la actualidad buena parte de las licitaciones para contratar servicios de asistencia para la redacción de proyectos de Estaciones tienen cláusulas BIM y está pendiente de adjudicación un contrato de consultoría para la formación, el asesoramiento tecnológico e implementación de BIM que tiene una duración de tres años y un alcance muy ambicioso. Asimismo, se ha creado un Comité interno conjunto conjunto de ADIF y ADIF Alta Velocidad con más de cuarenta personas en representación de las áreas corporativas, con la misión de garantizar que la implementación sea un éxito. La licitación del contrato de formación, asesoramiento tecnológico e implementación de BIM se publicó con un presupuesto con IVA de 5.986.220,90 €.”

En cuanto al futuro próximo: “Los retos que tenemos por delante son mayúsculos y apasionantes. Con la mente puesta en tener en el futuro un gemelo digital de la infraestructura ferroviaria nacional en un entorno de trabajo que sea fuente de información única, integral y accesible tanto interna como externa, la planificación pormenorizada de los pasos a dar para llegar a ese futuro se nos antoja como el principal reto”, explica Javier Lozano.

Cataluña encabeza la transición

Si bien es cierto que existen importantes y destacados proyectos de infraestructuras con requisitos BIM en Valencia y País Vasco, Cataluña se encuentra a la cabeza de la adopción de BIM, no sólo por el número de licitaciones acumuladas (41%), seguido de la Comunidad Valenciana (13%), Madrid y Andalucía (ambos con un 9%), sino también por las iniciativas lideradas, entre las que destaca el Libro blanco sobre la definición estratégica de implementación del BIM en la Generalitat de Catalunya, “una herramienta básica para definir la implementación del BIM en los diferentes Departamentos, organismos y empresas de la institución. Supuso un hito importante al ser el primer documento de este tipo en el ámbito público”, explica Ferran Camps, Responsable del Servicio de Inspección Técnica de Obras del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya. Además, especifica que desde el 11 de junio de 2019 “ya es obligatorio que en todas las licitaciones de proyectos y obras de más de 5.548.000€ de todo el sector público de la Generalitat de Catalunya contengan prescripciones BIM.”

Formando para un mundo global, ‘hiperconectado’ y digital

El sector de la construcción ha sido de los últimos en iniciar su camino hacia la digitalización. Para que esta transición tecnológica se alcance de forma exitosa, una formación alineada con los nuevos perfiles que se requerirán es clave. “Los nuevos perfiles perfiles demandados precisan de una gran aptitud y capacidades digitales, además de otras habilidades más personales como la facilidad de comunicación, la integración y la colaboración con equipos multidisciplinares”, explica Agustí Jardí, Director del Máster Internacional BIM Manager en Ingeniería Civil de Zigurat y Apogea.

Y es que “si trabajamos diferente, nos tenemos que formar diferente”, sentencia Agustí Jardí, y continúa: “Debemos formar acorde a las tecnologías y a las necesidades comunicativas. A nuestro parecer, la formación online es la que mejor permite canalizar y desarrollar estas aptitudes a los alumnos: estamos en un mundo global, hiperconectado y digital.” En este escenario, Zigurat Global Institute of Technology ha sido la primera escuela politécnica en impartir másteres online en BIM Management en 3 idiomas.

En la actualidad, los BIM Manager especializados en infraestructuras están teniendo una altísima demanda, y en los próximos años se asistirá a una clara evolución de la demanda de los distintos perfiles BIM a medida que aumente el uso de esta metodología en proyectos de infraestructuras.

