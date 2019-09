Vigo acoge el primer encuentro Fortalece tu Talento de Inserta Empleo y Fundación ONCE Comunicae

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 11:10 h (CET) La secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo explicó en rueda de prensa que "con este encuentro buscamos favorecer y potenciar la formación y el aprendizaje continuo. Sabemos que las personas formadas tienen más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo" Vigo acogerá este jueves el encuentro Fortalece tu Talento, organizado por Inserta Empleo y Fundación ONCE, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Será la primera vez que Galicia celebre una jornada de estas características, en la que se espera participen alrededor de 300 personas. El encuentro fue presentado esta mañana en el Concello de Vigo por el Alcalde, Abel Caballero, y la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.

Durante la presentación, Caballero agradeció la elección de Vigo para la celebración de este “evento tan importante, para nosotros es una gran satisfacción”, al tiempo que felicitó a la organización por su trabajo a lo largo de estos años: “Estamos en el mundo de la inclusión. Y esto es gracias a vuestro trabajo”, afirmó el regidor vigués.

Por su parte, Virgina Carcedo explicó que con este encuentro se busca “favorecer y potenciar la formación y el aprendizaje continuo” de las personas con discapacidad dado que “sabemos que cuanta más formación pueda acreditarse hay más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo”. La secretaria general de Inserta Empleo hizo un “llamamiento a las personas con discapacidad de Galicia para que acudan la próxima semana a esta jornada. Hemos organizado un evento innovador”, explicó.

Fortalece tu Talento nace con el objetivo de promocionar la formación y mentorización de personas con discapacidad, en el marco de la ejecución y gestión del Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Con tal fin, Inserta Empleo y Fundación ONCE organizan dos encuentros, uno en Vigo y otro en Gijón, que pretenden poner en valor la formación para conseguir un empleo, así como la formación continua para la mejora laboral, dentro del nuevo ámbito que supone la transformación digital de las empresas y los puestos de trabajo.

El encuentro, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en el Pazo de Los Escudos, se desarrollará a lo largo de una jornada completa, de 9:30 horas a 18:30 horas. Tras la inauguración, José Manuel García Orois, gerente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa hará una radiografía de los principales sectores de actividad en Vigo y Galicia con mayor demanda de empleo y perfiles formativos requeridos.

Posteriormente y a lo largo de la mañana responsables empresariales de las áreas de recursos humanos y formación debatirán y trabajarán en la mentorización de los asistentes para mejorar la orientación profesional. Abanca, El Corte Inglés, Pescanova, Cardama, Galventus, Grupo Femxa, Pereira, Kemegal, Ceamsa y Conservas Peperete serán las empresas encargadas de estas dos sesiones.

Tras el almuerzo se desarrollarán cinco actividades prácticas donde los asistentes podrán probar de primera mano las técnicas de formación más avanzadas e innovadoras, además de conocer todas las posibilidades para su desarrollo formativo y lograr los retos de la empleabilidad del futuro. En el encuentro contará con el mago Murphy, maestro de ceremonias y encargado de conducir la jornada a lo largo del día.

Para garantizar el acceso la organización pone a disposición de los asistentes un servicio de autobuses adaptados gratuitos para el traslado a Vigo. Habrá rutas desde A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Ourense. Los asistentes de Vigo también dispondrán de un autobús que saldrá 09:30 de la calle Arenal.

