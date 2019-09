Os odio a todos Una rueda de prensa que aclara que estamos dentro de una celda acolchada Ángel Pontones Moreno

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 11:20 h (CET) -Unas palabras, señor pres…



-Tenéis todos la culpa.



-Entonces se desvanece la posibilidad de…



-Todo lo que me ofrecen lo tengo, lo que me piden lo he hecho, y lo que les gusta me aburre.



-Elecciones pues para nov…



-Igual no es necesario pues todos conocemos ya el resultado. Es un trámite que podríamos ahorrarnos.



-Su majestad le ha dicho alguna cos…



-Su majestad soy yo.



-Pablo Casado, al igual que ayer Pablo Iglesias, han di…



-No los distingo.



-¿No nos perjudicará esta paralis…?



Según la F. "Guru-Gú" (FGG) en ese "Tenéis todos la culpa"puede estar el truco del almendruco. Es lo que necesita el Tribunal de Justicia de la UE para "fichar" al ex alcalde de Jerez de la Frontera (Pedro Pacheco) como observador avanzado para asuntos de justicia. Aprovechando la apertura del año judicial y la clausura del 33º aniversario de la célebre "sentencia" del citado jerezano. "Sentencia" que ha creado "doctrina/jurisprudencia". No se explica como siendo uno de los mejores "profetas" de la historia (el citado jerezano) no se le reconoce como tal. Solo el profeta Jeremías le hace sombra. Pero hay mas Ilustres personales a los que no se le hace justicia. Ahí está el magistrado Elpidio Silva, el que metió en chirona a un amigo de pupitre del bigotes (Aznar). Le costó la expulsión de la carrera judicial pero la F. "Guru-Gú" lo tiene en la galerías de los que tienen los huevos cuadrados como los osos y pegados al culo como los tigres. Como el ex fiscal Jiménez Villarejo. Con media docena de estos personajes la España corrupta tiene los dias contados. Y en ese plan.

