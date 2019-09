Mobileiron cualificada en su categoria ALTA por el CCN (Centro Criptológico Nacional) Comunicae

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 09:05 h (CET) Mobileiron Core, la plataforma de gestión y seguridad para dispositivos móviles de MobileIron, ha sido cualificada por el CCN (Centro Criptológico Nacional) para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Es la primera en nuestro país en conseguir esta relevante cualificación, requisito clave para la seguridad de las grandes empresas y Administraciones Públicas. Por primera vez se reconoce a nivel oficial el tratamiento de los dispositivos móviles como equipos que gestionan información sensible MobileIron Core, la plataforma UEM para la gestión de dispositivos móviles de MobileIron ha obtenido la reconocida cualificación otorgada por el CCN por el cumplimiento del ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en su categoría ALTA, ya incluida en el prestigioso catálogo CPSTIC del CCN.

La plataforma UEM de MobileIron es la primera en nuestro país en conseguir este relevante galardón, requisito clave para la seguridad de las grandes empresas, organizaciones y Administraciones Públicas, y supone el reconocimiento a nivel oficial de los dispositivos móviles como equipos que gestionan información sensible.

Con esta cualificación, el CCN (organismo del Estado español integrado en el CNI), se adelanta a las medidas que promoverá el recién estrenado reglamento europeo Cibersecurity Act (1). Este Reglamento, además de coordinar y armonizar las políticas comunitarias en materia de ciberseguridad, persigue aumentar la confianza de los usuarios en relación al uso de dispositivos conectados, así como fortalecer la industria europea de ciberseguridad y el Mercado Único Digital.

Esta cualificación es un requisito clave en los despliegues de sistemas TIC de los organismos afectados por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en especial para los sistemas declarados como Categoría Alta dentro del Esquema Nacional de Seguridad, tal y como se especifica en el Artículo 18 del RD 3/2010 de 8 de enero, modificado por el RD 951/2015, de 23 de octubre. La garantía de seguridad, consistencia y continuidad avalada por la cualificación del CCN es de gran importancia tanto para Administraciones Públicas como para grandes sectores muy regulados y/o empresas públicas clasificadas como "infraestructuras críticas" como energía, agua, comunicaciones y sanidad, entre otras.

También, esta cualificación resulta especialmente relevante para el usuario final, ya que al disponer los terminales de dos cifrados diferentes (uno gestionado por la organización y otro gestionado únicamente por el usuario), se garantiza al usuario la separación de los datos, aplicaciones e informaciones utilizadas dentro del entorno profesional de las del entorno personal.

El CCN avala aquellas soluciones que garantizan un cumplimiento riguroso e innovador de las mejores certificaciones en materia de seguridad reconocidas internacionalmente, al cumplir con certificaciones como Common Criteria, FIPS 140-2, SOC 2 de tipo 2, como es el caso de MobileIron.

Daniel Madero, director regional Iberia de MobileIron, declaró: “Para MobileIron en España esta cualificación supone la satisfacción de contar con la primera plataforma UEM que ha conseguido superar las exigentes pruebas requeridas por el prestigioso CCN, lo que permitirá a MobileIron posicionarse como partner de referencia para las grandes corporaciones y el sector público de nuestro país”.

MobileIron Core aparece ya dentro del catálogo STIC del CCN como: Producto Seguridad TIC cualificado para el tratamiento de “Información sensible”. Categoría: "Control de Acceso“. Familia: “Herramientas de gestión de dispositivos móviles – UEM”, y con la siguiente descripción:

La plataforma UEM de Mobileiron proporciona la arquitectura administrada de confianza necesaria para acompañar la forma en la que se trabaja en la actualidad. Ofrece soporte a un espacio de trabajo con aplicaciones seguras. Instala y protege las aplicaciones corporativas existentes en los dispositivos móviles, con una experiencia fluida y ágil para el usuario. Separa las aplicaciones y los datos corporativos de las aplicaciones y los datos personales. Seguriza las aplicaciones móviles de productividad como el correo electrónico, los contactos, el calendario, las tareas y otras aplicaciones de trabajo en dispositivos con múltiples sistemas operativos. La UEM de Mobileiron permite:

Segurizar cualquier dispositivo: Configura y aplica políticas uniformes de seguridad de datos en dispositivos móviles y equipos de sobremesa con sistemas operativos Android, iOS, macOS y Windows 10.

Correo electrónico seguro: Proporciona acceso seguro al correo electrónico, los calendarios y los contactos del organismo, a la vez que conserva la experiencia nativa del usuario móvil y su privacidad.

Aplicaciones y datos móviles segurizados: Protege los datos corporativos confidenciales del dispositivo en reposo y en movimiento, en cualquier red y tipo de comunicación, así como el acceso a los servicios en la nube.

Contenido móvil segurizado: Permite el acceso seguro e inmediato a los repositorios de contenido y evita la pérdida de datos mediante el uso compartido no autorizado de archivos.

BYOD seguro: Mantiene la privacidad del usuario, a la vez que aplica las políticas corporativas y conserva el control de los datos del organismo en los dispositivos móviles personales y en los equipos de sobremesa.

Estándares y certificaciones de seguridad de los que dispone la plataforma UEM de Mobileiron Core:

Common Criteria Certification

CSA STAR

CSfC

DISA STIG

Escudo de privacidad UE-EE. UU.

FedRAMP Authority to Operate

Declaración FIPS 140-2

Certificación SOC 2 de tipo 2

Desglose de términos:

CCN = Centro Criptológico Nacional

CNI = Centro Nacional de Inteligencia

ENS = Esquema Nacional de Seguridad

UEM = Unified Endpoint Management

Link de acceso directo:

https://oc.ccn.cni.es/index.php/es/component/djcatalog2/item/74-seguridad-en-la-explotacion/471-mobileiron-core-plataforma-de-seguridad-v10-0-1

(*1) “EU Cibersecurity Act”: La Ley de ciberseguridad de la UE moderniza y refuerza la Agencia de la UE para la ciberseguridad (ENISA) y establece un marco de certificación de la ciberseguridad en toda la UE para productos, servicios y procesos digitales.

Sobre MobileIron

MobileIron está redefiniendo la seguridad corporativa con la primera plataforma «Zero Trust» del sector enfocada en la movilidad, basada en la administración unificada de puntos de conexión (UEM) para segurizar el acceso y proteger los datos en la empresa sin perímetro. Más de 17.000 clientes - entre los que se encuentran las mayores instituciones financieras a nivel global - servicios de inteligencia y otras empresas altamente reguladas, confían en Mobilelron para obtener una experiencia de usuario fluida y segura al garantizar que solo los usuarios, los dispositivos, las aplicaciones y los servicios autorizados puedan acceder a los recursos corporativos. Para más información visite www.mobileiron.com.

Contacto para prensa:

Amparo Torres. AT&A Comunicación

Tel. 669840176. Email: a.torres@atyasociados.com

