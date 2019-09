7 de cada 10 empresas TIC prevén aumentar su negocio en el próximo trimestre, según el barómetro de VASS

A pesar de la incertidumbre política y económica, las empresas tecnológicas se muestran muy optimistas en cuanto al aumento del negocio, no tanto, respecto a la creación de empleo. La reconversión del tejido económico y la necesidad de transformación digital de las empresas ha colocado, en los últimos cinco años, al sector TIC en una posición de liderazgo como motor de empleo dentro de sector servicios A pesar de la incertidumbre política y económica, las empresas relacionadas con los servicios TIC se muestran muy optimistas en cuanto al crecimiento que esperan experimentar en el próximo trimestre, según recoge la nueva entrega de septiembre del barómetro TIC Monitor sobre el clima empresarial y laboral que realizan conjuntamente la empresa especialista en soluciones digitales VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE.

De acuerdo con este barómetro, 7 de cada 10 empresas del sector TIC (69,3%) cree que aumentará el negocio en los tres meses siguientes, frente al 30,8% que percibe un empeoramiento. Esto da como resultado un promedio neto positivo del 38,5% (en una escala de +/-100), más de 10 puntos por encima del promedio obtenido en el pasado mes de agosto (28,3).

En lo que se refiere a las expectativas de creación de empleo, si bien el optimismo remite este mes frente al anterior (el promedio en septiembre es de +23 frente al +49,1 obtenido en agosto), las empresas siguen siendo optimistas: el 61,5% prevé crear empleo durante el próximo trimestre.

Ello resulta congruente con la evolución reciente en los indicadores de contratación, que siguen atestiguando la fortaleza del sector como demandante de empleo especializado, con un crecimiento interanual del +5,1% (junio 2019-junio 2018).

Aunque este porcentaje es continuista con respecto al reseñado por TIC Monitor en agosto (+4,9%), los datos demuestran que los servicios TIC "consolidan su posición de liderazgo como motor de empleo dentro del sector servicios, que apenas aumentó sus plantillas en un +1,8%, lo que supone un ritmo de contratación casi tres veces inferior al de las consultoras y empresas de informática". "Desde hace cinco largos años, el sector de servicios TIC se ha convertido en uno de los motores más importantes en la creación de empleo especializado en España", afirma Antonio Rueda, responsable de TIC Monitor y profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la UAM.

Finalmente, el indicador que mide la evolución de la cifra de negocio sitúa el crecimiento interanual de la facturación de las empresas del sector TIC en un +5,2% (junio 2019 – junio 2018), recuperando el tono respecto a la entrega anterior, que anotaba un descenso puntual del +2,2%.

No obstante, Antonio Rueda llama la atención sobre un hecho hasta ahora no señalado. Y es que, desde noviembre de 2016, la facturación por empleado no crece por encima del 2% y, en los últimos tres meses, el crecimiento se sitúa por debajo del 1%. "Esto puede estar indicando que, para mantener sus cotas de crecimiento, el sector está sacrificando sus márgenes empresariales; lo que quizá pueda explicar que las empresas mantengan dulces expectativas de facturación a corto plazo, pero no tanto respecto al empleo", concluye el responsable del barómetro TIC Monitor.