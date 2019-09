Siam Park es reconocido como mejor parque acuático de Europa por octavo año consecutivo Comunicae

martes, 17 de septiembre de 2019, 17:08 h (CET) Esta distinción ha sido concedida por la publicación líder y referente en la valoración de parques temáticos ‘Kirmes & Park Revue’ Después de haber sido reconocido por sexto año consecutivo como mejor parque acuático del mundo, Siam Park ha vuelto a obtener también la distinción de mejor parque acuático de Europa. Es la octava vez que la publicación líder y referente en la valoración de parques temáticos Kirmes & Park Revue le concede este premio.

La ceremonia, organizada por la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento (IAAPA), ha tenido lugar en París, en el marco de la feria europea de atracciones Euro Attractions Show 2019, que se está celebrando estos días en la capital francesa.

Asimismo, tres de las atracciones estrella del Parque han recibido también un gran reconocimiento: el megatobogán Kinnaree se ha llevado el premio a la segunda mejor atracción de Europa; el cuarto puesto en la misma categoría ha sido para la espectacular Singha, una montaña rusa acuática pionera con un innovador diseño de propulsión de agua, y el sexto ha sido para Tower of Power, un tobogán rápido que alcanza los 28 metros de altura y una velocidad de 80 km/h.

Pero eso no ha sido todo, también dos atracciones de Siam Park han sido reconocidas en la categoría de mejores atracciones familiares: en el segundo puesto, la divertida Jungle Snake y, en el séptimo, Sawasdee, una zona infantil especial que incluye las mejores atracciones de los mayores, pero adaptadas al tamaño de los más pequeños. Esto demuestra que el reino del agua recibe reconocimiento tanto por sus atracciones para los mayores como para los más pequeños de la familia, habiendo obtenido el premio más importante a nivel europeo dentro de la industria del entretenimiento.

Para la selección de los ganadores de esta edición, el jurado, formado por un equipo independiente de expertos, ha distinguido a aquellos parques que han destacado, de manera excepcional, por sus logros en materias como la innovación o el emprendimiento.

Más información en www.siampark.net y www.facebook.com/siampark.

