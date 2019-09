El Dr. Diego Tomás Ivancich explica 8 señales para detectar el cáncer de mama Comunicae

martes, 17 de septiembre de 2019, 13:20 h (CET) El 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama como muestra del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales; en España se diagnostican anualmente cerca de 25.000 nuevos cánceres de este tipo. Sus síntomas iniciales suelen ignorarse y, por eso, es importante conocer las primeras señales para detectarlo a tiempo. El Dr. Diego Tomás Ivancich, explica algunos de estos primeros signos A continuación, el Dr. Diego Tomás Ivancich explica algunos de los primeros signos que pueden desembocar en cáncer de mama:

Pérdida de peso repentina

De cinco o más kilos sin motivo aparente. Se sufre hipermetabolismo, es decir, un gasto energético incrementado. Esto puede ser debido a la falta de apetito, sensación de saciedad, dificultad para tragar o, incluso, síntomas de ansiedad.

Sangrado o hemorragias anómalas

Éste es un síntoma que siempre debe considerarse una alerta, ya sea por cáncer de mama o por cualquier otra enfermedad. En este caso, algunas personas experimentan sangrado en el pezón.

Secreción del pezón

A veces, no suele significar un problema y desaparece con los días; sin embargo es un signo común en todas las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama, la manifestación de una secreción maloliente en uno de los pezones.

Hundimiento del pezón

La retracción o hundimiento del pezón es uno de los signos más claros para evidenciar un cáncer de mama. Suele ocurrir cuando el tumor está en el centro de la mama.

Dolor en el seno

En las primeras fases de la enfermedad es poco común percibir dolor al palpar o apretar la mama. No obstante, cuando el cáncer ha avanzado, se produce un aumento en la sensibilidad y el dolor con solo tocarla.

Cansancio

La fatiga es una señal común después de una jornada laboral o al acabar el día; el riesgo comienza cuando el cansancio se convierte en algo crónico, a pesar de dedicar el tiempo suficiente al descanso.

Abultamientos

La mayoría suelen ser benignos, suelen aparecer por una infección o quistes; no obstante siempre han de ser analizados por profesionales médicos para descartar el cáncer.

Factores de riego

Como ser mujer mayor de 55 años, tener antecedentes familiares que hayan sufrido la enfermedad, haber iniciado el ciclo menstrual antes de los 12 años, experimentar una menopausia tardía o prematura u la obesidad, entre otros.

El Dr. Diego Tomás Ivancich recomienda, como estrategia clave para detectar a tiempo la enfermedad o comprobar que no existe ninguna anomalía, que cada mujer acuda a su ginecólogo. Es preciso realizarse una mamografía cada 1 o 2 años en mujeres entre 40 y 50, y cada año, en mujeres de más de 50 años. En mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama se deberían empezar las mamografías antes de los 40 años.Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich

El Dr Diego Tomás Ivancich es especialista en Cirugía Plástica vía MIR y miembro numerario de la SECPRE, contando con más de 20 años de experiencia centrados en el campo de la cirugía estética.

Cuenta con más de 10.000 cirugías realizadas y asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día, y con los años se ha convertido en un referente para los medios de comunicación, donde es habitual verle o escucharle, así como para las periodistas de belleza, por su solvencia en la materia y credibilidad. Por su dilatada experiencia es uno de los profesionales más preciados en España y solicitado para casos de secuelas y malos resultados de cirugía estética.

Sus consultas se caracterizan por su empatía con los pacientes, su trato exquisito y sobre todo por resolver complejos y problemas de autoestima con discreción y con trato individual y personalizado, dedicando a cada paciente el tiempo necesario para resolver todas sus dudas.

Todos los tratamientos se realizan en hospitales de la CAM y los postoperatorios son llevados directamente por él, contando los pacientes con su teléfono personal para localizarle las 24horas del día para su tranquilidad.

El Dr Tomás no trabaja para empresas comerciales o clínicas franquicias, para asegurar una atención rigurosa y los mejores estándares de calidad.

El éxito del Dr Diego Tomás en cirugía mamaria se basa en la resolución de problemas de prótesis ya operados y en su enfoque quirúrgico basado en dar prioridad a la forma y no solo al volumen de las mamas.

