Death Stranding explica su historia en un nuevo tráiler

Death Stranding, el misterioso y esperadísimo próximo gran lanzamiento del desarrollador de videojuegos japonés Hideo Kojima, y exclusivo de PlayStation®4, ha mostrado un nuevo tráiler durante Tokyo Game Show -la feria de videojuegos más importante de Japón- en el que se explica la arriesgada e importante misión que deberá emprender Sam Bridges durante la historia. En este vídeo, titulado Briefing, también se presenta a dos nuevos personajes: Die-Hardman, interpretado por el actor estadounidense Tommy Earl Jenkins y Amelie, interpretada por Lindsay Wagner, actriz y modelo estadounidense.



En este tráiler, Die-Hardman explica a Sam Bridges, el personaje protagonista de la historia e interpretado por el famosísimo actor estadounidense Norman Reedus, que reconectar las Ciudades Unidas de América todavía es posible gracias a la ayuda de Sam y al nuevo liderazgo como presidenta de la enigmática Amelie, hija de la anterior líder. Además, en una extraña conversación, la propia Amelie explica que, diez años después de su último encuentro con Sam, su cuerpo no ha envejecido ni un solo día porque "sigue en la playa".



Por otro lado, en el tráiler también se revela que la misión de reconectar las Ciudades Unidas de América, que ahora debe emprender Sam, ya fue llevada a cabo años atrás por un equipo especializado, sin embargo el grupo separatista y terrorista Homo Demens impidió que ésta se completara y, desde entonces, retiene a la propia Amelie en Edge Knot City, una ciudad de la costa oeste bajo el dominio de estos terroristas. De esta forma, Sam Bridges deberá recorrer todo Estados Unidos hacia el oeste y reconectar los terminales Chiral Network esparcidos a lo largo del territorio americano.



Al hacerlo, estos terminales se integrarán en la red Chiral, que permitirá volver a conectar a la gente de la nación. Además, Sam también deberá rescatar a Amelie y llevarla de vuelta a casa para que gobierne, ya que solo puede estar presente gracias a un holograma.



Gracias a estas explicaciones se entiende que la misión de Sam, además de ser extremadamente peligrosa, es vital para el futuro de la humanidad puesto que, en palabras de la propia Amelie, "los americanos no sobrevivirán si no vuelven a conectar". Sam, sin embargo, rechaza esta misión, asegurando que no volverá a involucrarse con Die-Hardman, Amelie, "ni con nadie más, nunca más".