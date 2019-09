Alumnos de Diseño de moda de IED Madrid investigarán la obra de Balenciaga en proyecto internacional Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 18:05 h (CET) Estudiantes del Título Superior Oficial en Diseño de Moda de IED Madrid, único centro español seleccionado para este proyecto internacional, investigarán sobre la figura de Balenciaga y sus importantes aportaciones a la moda, en colaboración con el museo Cristóbal Balenciaga. El proyecto culminará con una exposición en el que se mostrarán prendas diseñadas a partir de esta investigación La naturaleza contemporánea del modisto Cristóbal Balenciaga continúa inspirando a nuevos diseñadores, y el Museo de Cristóbal Balenciaga tiene la importante misión de transmitir el conocimiento de su trabajo, su técnica y sus valores. Por ello ha creado el proyecto de investigación y creación destinado a nuevos diseñadores “Transmisiones. Patrimonio y Nueva Creación”, un programa exclusivo que reúne a profesores y alumnos de las más prestigiosas escuelas de diseño de moda de todo el mundo ,y en el que la única representación española estará a cargo de los alumnos del Título Superior Oficial en Diseño de Moda del IED Madrid.

Los alumnos y alumnas participantes viajarán a Getaria para conocer el legado de Cristóbal Balenciaga, a través del estudio directo de la obra del creador en su museo, y el acceso al archivo de sus colecciones, con el objetivo de analizar una selección de piezas representativas de su capacidad técnica y creativa.

El proyecto pone el foco en una de las principales contribuciones de Cristóbal Balenciaga a la historia de la moda: la introducción de nuevas siluetas –hechas de tejido, aire y cuerpo – con las que las mujeres pudieran identificarse:La línea tonneau de 1947, el semifit de 1951, la falda globo de 1953, la túnica de 1955, el vestido saco y el baby-doll de 1957, todas ideadas por Balenciaga,se convirtieron rápidamente en hitos en la historia de la moda. El mismo año en que Christian Dior cautivó al mundo con lo que se denominó el New Look, una revisión de las siluetas románticas del sigloXIX, Balenciaga emprendía un camino diferente, optando por líneas fluidas, espaldas curvas y volúmenes que desafiaron todas las convenciones el momento.

Partiendo de esta idea y a través del estudio directo de la obra del creador en su museo, los alumnos participantes desarrollarán individualmente su propio look original inspirado en la obra de Cristóbal Balenciaga. Las obras desarrolladas por los jóvenes creadores se presentarán en una exposición colectiva en el museo.

Miren Vives, directora del Museo Cristóbal Balenciaga, ha declarado“hemos querido abrir el legado de Cristóbal Balenciaga a la nueva creación desde la perspectiva de un tema que define la obra del maestro de la alta costura: la revolución de la silueta.”

