VASS confía a Ángel López la dirección global de Energía, Utilities y Environment Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 18:12 h (CET) Desde esta nueva responsabilidad, Ángel López se marca el objetivo de aumentar las ventas y la competitividad en este mercado, aportando soluciones de valor dentro del panorama energético actual. Esta área, clave para la compañía líder en soluciones digitales, se ve reforzada con otro nombramiento, el de Luis Sánchez, que cuenta también con un amplio expertise en el ámbito comercial del sector IT La empresa líder en soluciones digitales VASS ha nombrado a Ángel López Ibáñez, hasta ahora director de Environmet, nuevo director global de Energía, Utilities y Environment, área clave para el negocio de la compañía.

López Ibáñez es ingeniero superior en Informática por la Universidad de Granada y cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría para clientes del sector energía, industrial, logística y servicios.

Comenzó su carrera en 1998 como consultor de software, desempeñando diversos roles, desde preventa hasta dirección de proyectos y desarrollo de negocio en empresas como ASKIN y NEORIS, en la que fue responsable del área de Industria hasta 2014. A partir de esa fecha, se centró en la dirección de desarrollo de negocio en grandes cuentas y trabajó para compañías internacionales, como CAPGEMINI y T-SYSTEMS, hasta finales de 2017, cuando se incorporó a VASS como director del mercado de Environment.

Ahora, como director global de Energía, Utilities y Environment, focalizará sus esfuerzos en aumentar las ventas y la eficiencia de la empresa en este mercado, valiéndose de su amplio conocimiento del negocio, así como de su capacidad demostrada para generar relaciones comerciales a largo plazo con los clientes.

"Trabajaremos para impulsar el crecimiento del mercado de la energía dentro del grupo y contribuir al crecimiento de VASS, aportando a nuestros clientes las palancas necesarias para incrementar su competititividad dentro de los nuevos paradigmas energéticos y medioambientales en esta nueva era digital",señala López Ibáñez.

El equipo de Ángel López se ve reforzado, además, con otra nueva incorporación, la de Luis Sánchez, quien también cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito comercial del Sector IT y es el nuevo manager del mercado de Energía, Utilities y Environment.

Comenzó su carrera en 1992 en Eurocomercial I&C (Integrador TIC) como responsable de gestión interna de proyectos de cliente en el departamento financiero, con diversas responsabilidades en todo el proceso de venta (pedidos internos, logística, servicios, facturación, cobros), y a finales de 1998 pasó a formar parte del equipo comercial como gestor de cuentas.

En 2006 se integró dentro del nuevo equipo comercial de TECNOCOM como responsable en la generación de negocio, así como de venta, seguimiento y control de proyectos y servicios de TI e Infraestructuras. Además, desarrolló todas estas tareas en el sector Telco, Media y Utilities, en clientes como Telefónica, Orange, CEPSA y Canal de Isabel II, entre otros, hasta llegar ahora a VASS.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.