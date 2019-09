Los clientes de Movistar y Vodafone tienen la mejor calidad móvil en España, según un informe de Tutela Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 17:49 h (CET) Movistar es el mejor operador en España según los indicadores de Calidad Consistente Excelente y Calidad Consistente Estándar creados por Tutela, así como en rendimiento de velocidad promedio de descarga. Vodafone, Orange y Yoigo están muy cerca en la métrica Calidad Consistente Excelente, con sólo un 0.1% de diferencia entre ellos. Vodafone ocupa el primer lugar en rendimiento de velocidad de subida y en latencia Tutela, una compañía multinacional especialista en la análisis de datos de redes y dispositivos móviles, ha lanzado hoy su informe anual de Experiencia de Redes Móviles para España y Portugal 2019, basándose en más de 40 millones de pruebas de velocidad y 649 millones de mediciones de latencia en más de 3.8 millones de dispositivos móviles, realizadas entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2019.

En España, Movistar ocupa el primer lugar en Calidad Consistente Excelente (81.1%), una medida exclusiva de Tutela que demuestra que una red determinada cumple con las exigencias de sus usuarios, como por ejemplo en el streaming de video en HD o en video-llamadas en grupo a través de apps. Existe una brecha de casi un 3% entre su red y la de los operadores que ocupan el segundo lugar, pero vale la pena señalar que Orange y Yoigo alcanzan un porcentaje similar (78.2%) al de Vodafone (78.1%) en lo que respecta a Calidad Consistente Excelente, lo que supone un empate estadístico entre los tres operadores que ocupan el segundo lugar, ya que los márgenes de error se superponen. En términos prácticos, esto indica que en Calidad Consistente Excelente no hay mucha diferencia entre estos tres operadores. Por otro lado, Movistar también se lleva la medalla de oro en Calidad Consistente Estándar (97.6%).

Si se compara a España con Portugal, el primero lleva una ventaja de 3% sobre el segundo en Calidad Consistente Excelente, mientras que en Calidad Consistente Estándar están mucho más igualados: España registra un porcentaje de 97.0% y Portugal un 95.9%. Eso significa que la gran mayoría de las veces, los consumidores de ambos países pueden usar sus redes para servicios básicos como el streaming de video en SD o navegación en redes sociales.

En general, los operadores españoles registran un rendimiento promedio de descarga más rápido que los operadores portugueses. En España, Movistar registró una velocidad media de descarga más rápida, con un promedio de un poco menos de 20 Mbps. Vodafone se encuentra en segundo lugar, con una media de 15,2 Mbps. Una vez más, la diferencia entre Orange y Vodafone es mínima, con Orange en tercer lugar, con una media de 15.1 Mbps, sólo 0.1 Mbps por debajo de Vodafone. Yoigo ocupó el cuarto lugar con un rendimiento medio de descarga de 13.5 Mbps.

En rendimiento medio de subida, Vodafone ocupó el primer lugar (7.1 Mbps) seguido de Movistar (6.9 Mbps), aunque las diferencias también son mínimas: solo 1.5 Mbps separan a Vodafone de Yoigo, que ocupa el último lugar con 5.6 Mbps. En latencia, Vodafone ocupa el primer lugar tanto en España como en Portugal, con medias muy similares de 24,9 ms y 25,1 ms respectivamente. Movistar y Orange están muy igualados en España, con 25.9 ms y 26.1 ms respectivamente.

Leandro Demarchi, Director Comercial de Tutela para el Sur de Europa comenta: “El año pasado vimos grandes cambios en la industria móvil española, con el lanzamiento de la primera red 5G, además de nuevos hábitos y planes de los consumidores. Pero para los usuarios lo verdaderamente importante es poder elegir una red que sea consistente y apta para su utilización en tiempo real, lo cual vemos de manera positiva en España, dados los resultados de este análisis. Estamos seguros de que las bases están sentadas para alcanzar un verdadero y sólido camino hacia el 5G.”

En lo que respecta a la implementación de 4G, España tiene una leve ventaja sobre Portugal con usuarios de smartphones conectándose un 10% más a menudo en 4G. Sin embargo, en ambos países hubo poca diferencia entre los operadores: los clientes de Yoigo pasaron la mayor parte de tiempo en 4G, mientras todos los operadores españoles estuvieron más del 80% del tiempo en 4G durante el periodo analizado por Tutela.

Para más información sobre el informe, consultar la página: https://www.tutela.com/blog/spain-portugal-state-of-mobile-networks-2019.

Acerca de Tutela

Tutela Technologies, Ltd., es una compañía independiente de datos móviles con un panel global de más de 300 millones de usuarios de teléfonos inteligentes. Tutela reúne información sobre infraestructura móvil y realiza pruebas sobre la experiencia inalámbrica, ayudando a las organizaciones de la industria móvil a comprender y mejorar las redes mundiales. Los equipos de ingeniería de los operadores móviles y los fabricantes de equipos de redes a nivel mundial confían en los datos y visión de Tutela, y los utilizan para comparar operadores y tomar decisiones sobre planificación y optimización de redes e infraestructuras. La organización tiene su sede en Victoria, Canadá.

Tutela no recopila ningún dato personal y cumple con las normas internacionales de privacidad, incluida la RGPD. Las políticas y prácticas de privacidad de Tutela han sido auditadas por PriceWaterhouseCoopers.

Para más información, visitar www.tutela.com

