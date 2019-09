Avanzando hacia una sociedad conciliadora: nace la primera Start Up especializada en el cuidado infantil Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 17:57 h (CET) La natalidad en nuestro país desciende cada día más, mientras las jornadas laborales se alargan y los salarios se reducen En un entorno de descenso de la natalidad, en el que se ve descender la tasa a ritmos vertiginosos año tras año, en el que cada vez las jornadas laborales son más largas y los sueldos más bajos, en el que muchos jóvenes en edad de ser padres no tienen cerca a sus familias pues han tenido que viajar en busca de una oportunidad de trabajo… cada vez surgen más iniciativas para ayudar a los padres y futuros padres. En ese contexto nace Plan B Care. Una Start Up que pone a disposición de las familias un grupo de profesionales con experiencia, formados y con titulación, para ayudarles a convivir con su situación laboral, sin tener que renunciar a dar lo mejor a sus pequeños.

Los fundadores y creadores de Plan B Care, una Start Up que busca ayudar a las familias a poder conciliar su vida laboral y familiar, vieron una necesidad real en la sociedad, y es que, tras 10 años de descenso de la tasa de natalidad, se dieron cuenta de que son reales las adversidades y problemas a la hora de conciliar estos dos pilares de la vida diaria de las personas. Por eso decidieron poner al servicio de las familias una página web donde los padres pueden buscar entre profesionales acreditados y con titulaciones relacionadas con el sector, a la persona que va a quedarse al cuidado de sus hijos mientras ellos cumplen con sus responsabilidades laborales. Además, y para mayor tranquilidad de los usuarios, la empresa cuenta con un seguro de responsabilidad civil gratuito en todos sus servicios.

Y es que, si algo hay que tener claro, tal y como afirma Victoria Robledo, CEO y cofundadora de Plan B Care, no todo puede valer en el cuidado de los hijos. Por ello, todos sus cuidadores pasan un exhaustivo y minucioso proceso de selección compuesto, entre otros, por una entrevista individual en la que se comprueba la experiencia del cuidador y que el profesional cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley para trabajar y cuidar niños. "Plan B Care quiere regularizar el sector y diferenciarse de un mercado poco profesionalizado como son las webs de nannys. Estas actúan como un simple portal de anuncios, con supuestos perfiles validados, en los que cualquier persona puede crearse su propio perfil. Las titulaciones de estas personas muchas veces nada tienen que ver con el cuidado o asistencia a niños", reflexiona el CEO de Plan B Care.

Una cosa hay que tener clara, y es que en una sociedad como la española cada situación puede convertirse en un problema. Sin embargo, cada vez surgen más Start Ups para ayudar a mejorar esas situaciones, nuevas empresas al servicio de la sociedad que vienen para quedarse.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.