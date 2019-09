Juan Antonio Álvaro de la Parra: "Esta certificación reconoce la excelencia de Fundación Jiménez Diaz" Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 17:32 h (CET) La Unidad de Continuidad Asistencial de la Fundación Jiménez Díaz ha recibido la certificación de calidad ISO 9001:2015. Es la primera unidad de estas características en España en obtener dicho reconocimiento que refuerza la apuesta de la FJD por la excelencia y la satisfacción del paciente La Fundación Jiménez Díaz, liderada por Juan Antonio Álvaro de la Parra, ha sumado una nueva certificación a su lista de reconocimientos. Concretamente la Unidad de Continuidad Asistencial de la Jimenez Díaz ha recibido la certificación ISO 9001:2015 centrada en la gestión de calidad en los procesos de asistencia continuada a los pacientes del centro.

Los servicios de consulta virtual o e-consulta, el portal Sociosanitario para comunicación con residencias, las alertas al teléfono móvil cuando se activa la interconsulta, la creación de un puesto de enfermera de Continuidad Asistencial o las reuniones conjuntas entre Enfermería de Atención Especializada y de Atención Primaria han sido algunos de los elementos cualitativos que han permitido a la Fundación Jiménez Díaz, de Juan Antonio Álvaro de la Parra, obtener el certificado de calidad.

De esta manera, la Unidad de Continuidad Asistencial de la Jimenez Díaz se convierte en la primera de estas características en recibir esta certificación en España. Una certificación que supone un reconocimiento al valor diferencial de la Fundación Jiménez Díaz por poner al paciente en el centro de su actividad.

Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente de la Fundación Jiménez Díaz ha comentado:“Esta certificación es un reconocimiento a la estrategia de la Fundación Jiménez Díaz basada en Trato y Tratamiento, que pasa por ofrecer la mejor calidad asistencial y a la vez que se brinda el mejor trato posible, colocando al paciente en el centro de prioridad. Con esta nueva certificación ISO damos un paso más hacia la excelencia de la Fundación Jimenez Díaz que ya se encuentra entre los mejores centros hospitalarios del país. Quiero gradecer el trabajo que desarrollan todos los profesionales del Departamento de Continuidad Asistencial y la buena coordinación que existe entre todas las unidades y servicios del hospital, Atención Primaria y residencias".

Bajo el liderazgo de Álvaro de la Parra la Fundación Jiménez Díaz, ha recibido el Premio Best in Class al Mejor Hospital de Alta Complejidad, el Premio Gran Hospital con Especialidades de Referencia dentro de la categoría de Gestión Hospitalaria en los Premios TOP 20, la Acreditación SEMI-Excelente al Servicio de Medicina Interna, el Premio al compromiso con la accesibilidad de Ilunion, la Acreditación QH***, el Premio a la Excelencia Kaizen Lean a la Calidad y Seguridad por el proyecto “Neumolean” de su servicio de Neumología, el 8º puesto en el Monitor de Reputación Sanitaria de Merco, el Sello EFQM de Excelencia Europea con más de 650 puntos, la marca Madrid Excelente y la primera posición en el Cuadrante de Eficiencia Hospitalaria de la UNED.

