Seis citas musicales de entradas.com para los que se niegan a despedirse del verano

lunes, 16 de septiembre de 2019, 17:08 h (CET) entradas.com propone séis citas musicales para intentar acabar con el estado semidepresivo y empezar con las pilas bien cargadas Aunque los meses de julio y agosto han estado cargados de grandes citas musicales, septiembre no se queda atrás y promete ser un mes a la altura de quienes se niegan a despedir el verano. Este mes los conciertos y festivales continuarán satisfaciendo a los amantes de la música y haciendo más llevadero el síndrome postavacional. entradas.com propone séis citas musicales para intentar acabar con el estado semidepresivo y empezar con las pilas bien cargadas.

Para los que necesitan un maratón de música en directo

En septiembre despedido el verano, pero no los festivales. Para los que quieren disfrutar de un maratón de música en directo, Gran Canaria SUM Festival repite en 2019. El sábado 28 de septiembre se celebra su segunda edición, que llevará las mejores propuestas musicales del panorama nacional a la ciudad de Las Palmas. La banda escocesa Texas pone el broche a internacional a un cartel, donde también aparecen Fangoria, Sidecars, Niños Mutantes, Miss Caffeina, Second, Carlos Sadness, Elefantes y Guineo. '¿Hay mejor manera de despedir el verano?'

Para conectar con la naturaleza

Porque a veces es necesario un poco de calma, entradas.com propone el concierto de Yann Tiersen, uno de los músicos más respetados de su generación, que saltó a la fama internacional en 2001 al componer la banda sonora de la película “Amélie”. El francés presentará el 25 de septiembre en Valencia su nuevo disco, “All”, que se publicó en febrero, y en el que continúa explorando la temática medioambiental y la conexión con la naturaleza que marcó hace tres años su anterior trabajo, “Eusa” basándose en grabaciones de campo realizadas en diversas localizaciones.

Para sentir el embrujo de la noche sevillana

Para dejar a un lado los problemas, olvidarse de todo y dejarse llevar por las emociones: Vanesa Martín actúa en Sevilla el 20 de septiembre y en Madrid el 27. La cantante vuelve al directo después de un tiempo de descanso con su nueva gira “Todas las mujeres que habitan en mí”. En este concierto se podrá disfrutar de todas las mujeres que habitan en ella: desde la más pura y emocional hasta la más popera y marchosa, pasando por la de marcada raíz andaluza y la de proyección internacional. Todas diferentes, pero con la elegancia y la sensibilidad características de la cantautora.

Para corear hasta quedarse sin voz

Si hay un concierto este mes en el que sin duda los fans pasarán las horas cantando, ese es en el de Melendi. El cantante asturiano presentará sus nuevas canciones de su último disco “Mi cubo de Rubik” sin olvidarse de sus grandes éxitos, los días 27 y 28 de septiembre en Valencia y Alicante respectivamente. Una cita para no perderse si se busca pasar una noche divertida rumbeando en la mejor compañía.

Cuando la copla y el flamenco se convierten en un inesperado trap

Los que estén en Logroño el día 28 de septiembre no pueden perderse a Diana Navarro, una artista que se encuentra en su mejor momento, y que es capaz de utiliza el flamenco y la copla y entrelazarlos a la perfección con ritmos árabes, orientales y clásicos. En su nuevo disco, “Inesperado”, la artista da un giro vanguardista a su estilo que antes se centraba en la copla, la zarzuela o el flamenco, añadiendo matices a sus canciones.

Para los amantes de las girlband

Los amantes de programas como Factor X seguro que han escuchado hablar de Little Mix. Esta banda femenina de pop británico se formó en este programa y actualmente es una de las girlband más importantes del mundo. La banda actúa el lunes 16 de septiembre en el Wizink Center de Madrid, donde interpretarán canciones de su último álbum, LM5, junto a sus grandes éxitos.

