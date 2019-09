B+SAFE: Integrar la tecnología en las empresas reduce errores y costes Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 16:41 h (CET) Los nuevos sistemas digitales de fichaje de empleados generan informes personalizados con el total de horas trabajadas, pausas, interrupciones, etc. Una información que permite modificar y optimizar los recursos humanos de la empresa según sus necesidades La digitalización sigue siendo una asignatura pendiente para las empresas españolas. A pesar de la radical reducción de costes de la tecnología y el retorno acelerado de las inversiones en esta área, nuestro país se sitúa por debajo de la media europea y por debajo del top 40 mundial en cuanto a digitalización de las empresas, según el World Economic Forum en su indicador sobre Business Index.

Para Nuño Azcona, CEO de B+SAFE, “la digitalización es una nueva manera de entender los procesos tecnológicos. Un ejemplo son las nuevas soluciones orientadas a la productividad que permiten el ahorro de tiempo y la maximización del rendimiento. Entre ellas, las más recientes tienen que ver con la gestión de la jornada laboral. Los nuevos sistemas digitales de fichaje de empleados generan informes personalizados con el total de horas trabajadas, pausas, interrupciones, etc. Una información que permite modificar y optimizar los recursos humanos de la empresa según sus necesidades”.

Otro campo crítico tiene que ver con la protección de la información de la empresa, que a menudo incluye datos confidenciales y elementos de gran valor. “La instalación de un sistema de seguridad con tecnología de última generación para el control de accesos, es la solución más recomendable”, indica el CEO de B+SAFE.

Según diferentes estudios, el mercado de la videovigilancia ingresó 57.000 millones de dólares en 2019 en todo el mundo, mientras en 2013 era solo de 10.000 millones de dólares. Por su parte, las ventas de sistemas de control de acceso, que permiten mantener bajo control las áreas más sensibles, en EE.UU donde son líderes en la implantación de la tecnología en las empresas, pasaron de 2.850 millones de dólares en 2009 a los 4,47 millones en 2019. “La automatización es una de las palancas principales de la integración de la tecnología -añade Nuño Azcona- porque automatizar procesos ayuda a reducir errores y costes”.

Según el estudio de TomTom (TOM2), casi la totalidad de las empresas españolas (95%) cree que la tecnología es importante. Entre los factores que animan a las empresas a invertir en tecnología destacan el incremento de la productividad (34%), la mejorar el servicio al cliente (25%), el aumento de las ventas (10%) y la reducción de los costes del negocio (8%).

