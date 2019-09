Posicionamiento Web Garantizado obtiene el Sello de Confianza Online Comunicae

lunes, 16 de septiembre de 2019, 16:16 h (CET) Esta preciada acreditación vendría a corroborar lo que desde la propia plataforma vienen asegurando desde que arrancaran su andadura, hace ya más de 15 años Posicionamiento Web Garantizado, una de las agencias digitales asociadas a Grupo Camaltec, acaba de obtener el Sello de Confianza Online. Esta preciada acreditación vendría a corroborar lo que desde la propia plataforma vienen asegurando desde que arrancaran su andadura, hace ya más de 15 años: que las prácticas y métodos que utilizan para posicionar a sus clientes son absolutamente transparentes y se ajustan al código ético. Dicho código está regulado por el Reglamento 910/2014 de la Unión Europea, que hace referencia a la identificación electrónica y a los servicios ofrecidos por las empresas que operan, parcial o íntegramente, en un entorno digital.

Esta certificación, con la que cuentan grandes empresas consolidadas como El Corte Inglés, Camper o Pascual —por citar solo algunos de los nombres más conocidos—, cobra una relevancia especial cuando se habla de un portal como Posicionamiento Web Garantizado, cuya labor es, precisamente, ayudar a otras entidades a abrirse camino en un terreno como Internet, donde las estafas, el juego sucio y las promesas incumplidas están a la orden del día y, en no pocas ocasiones, son difíciles de controlar por los órganos responsables.

La mala praxis de gran cantidad de sites ha provocado que la desconfianza de los consumidores no haya hecho sino que crecer más y más a lo largo de las últimas décadas, algo que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) han paliado, aunque solo en parte: las limitaciones de la legislación son evidentes y comprensibles, atendiendo a la vastedad del sector digital y a la imposibilidad, al menos a día de hoy, de controlar todas y cada una de las webs que manejan datos de terceros. Es por ello, por la insuficiencia de las citadas empresas legislativas (que, recordemos, todavía son tremendamente jóvenes), por lo que se antoja necesario la intermediación de otros órganos de control como Confianza Online.

Así, el Sello de Confianza Online ratifica lo que los cientos de clientes de la web especializada en SEO han tenido ocasión de comprobar de primera mano a lo largo de la relación comercial establecida con estos profesionales del sector digital: que Posicionamiento Web Garantizado se ajusta a los parámetros éticos y legales por los que debería regirse toda empresa que maneje de manera masiva y regular datos de otras entidades y, sobre todo, de clientes particulares.

Acerca de Posicionamiento Web Garantizado

Video explicativo del servicio de posicionamiento web garantizado.

Los servicios ofrecidos por Posicionamiento Web Garantizado están destinados al posicionamiento SEO y SEM de toda empresa que desee evolucionar en el sector digital, algo que se traduce en una mayor visibilidad online y en una consolidación de la imagen de marca de cada entidad en cuestión. A su vez y más concretamente, la eficacia de este portal queda patente al observar el número de conversiones y de ventas que alcanzan sus clientes, unas cifras impensables de no ser porque la labor previa —la encomendada a PWG— ha sido realizada de manera ejemplar: las firmas que contratan los servicios de estos expertos en Marketing Online y, en particular, en todo lo concerniente a posicionamiento SEO y SEM, logran aparecer en los primeros puestos de los motores de búsqueda en tiempo récord, de una manera natural y, sobre todo, sin recurrir a prácticas incorrectas.

Acerca de Confianza Online

Confianza Online es una plataforma nacida al amparo de la asociación entre Adigital y Autocontrol, cuyo sello es sinónimo de la “calidad, transparencia y responsabilidad” por las que se rigen todas las empresas certificadas. La acreditación se otorga después de realizar un exhaustivo análisis de cada site en cuestión, a lo largo de determinado periodo de tiempo y siguiendo unas directrices que han ido ajustándose y optimizándose con el paso de los años, a tenor de los propios cambios legislativos y de las nuevas dinámicas digitales, cuya evolución continúa siendo constante. Así, en la actualidad, ya son más de 2.300 webs las que cuentan con el Sello de Confianza Online, un dato que refleja la complejidad de la labor que realiza esta prestigiosa plataforma: el examen al que someten a aquellos portales que lo solicitan es riguroso y no puede ser realizado de la noche a la mañana.

Vídeos

Explicación servicio de posicionamiento web garantizado



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.