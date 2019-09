Adaptive Insights, compañía de Workday, líder en el Cuadrante Mágico de Gartner en soluciones de análisis y planificación financiera en la nube

Por tercer año consecutivo, la empresa lidera la clasificación, gracias a su visión integral y a la capacidad de ejecución Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones cloud empresariales para finanzas y recursos humanos, ha anunciado hoy que su compañía Adaptive Insights, ha sido seleccionada como líder en el Cuadrante Mágico en soluciones de análisis y planificación financiera en la nube de Gartner 2019 gracias a su solución Adaptive Insights Business Planning Cloud. Este es el tercer año consecutivo que Adaptive Insights ha sido reconocida como líder.

Empresas de todos los tamaños, y de todas las industrias, deben operar más rápido y con más agilidad que nunca. Para lograr esto, más de 4,350 organizaciones han seleccionado Adaptive Insights para un enfoque continuo, integral y colaborativo para la planificación empresarial, lo que les permite tomar mejores decisiones, en menos tiempo.

Workday adquirió Adaptive Insights en 2018 para reforzar su portfolio de productos, incluyendo Workday Financial Management y Workday Human Capital Management, y para permitir a los clientes planificar, ejecutar y analizar toda la empresa en un único sistema impulsado por el machine learning. Con esta visión, y para prestar un mejor servicio a los clientes, Adaptive Insights se está unificando con el conjunto de aplicaciones Workday como parte de la filosofía The Power of One (“El Poder del Uno”, traducido al español): una única fuente para manejar los datos, un único modelo de seguridad, una experiencia de usuario y una comunidad Workday.

Además, en el último año, Adaptive Insights ha ampliado sus capacidades de planificación operativa para incluir la planificación de los empleados, ha mejorado su tecnología Elastic Hypercube para modelos comerciales grandes y complejos, y ha invertido en nuevas capacidades de detección de anomalías innovadoras que permitirán a los clientes detectar posibles errores en presupuestos, pronósticos, escenarios y otros modelos. Estos hitos benefician tanto a los clientes de Workday como a los que no lo son, ya que Adaptive Insights continúa reforzando las integraciones con plataformas de terceros para seguir siendo la mejor solución de planificación comercial para cualquier organización, usen Workday o no.

Comentario sobre la noticia:"Creemos que el reconocimiento que Gartner ha dado a Adaptive Insights como líder en soluciones de análisis y planificación financiera en la nube por tercer año consecutivo demuestra el valor estratégico de una plataforma de planificación empresarial que es potente, colaborativa y desarrollada en un solo sistema", señala Tom Bogan, CEO de Adaptive Insights. “Los equipos de finanzas están tomando un papel más influyente en el liderazgo de la transformación digital de sus organizaciones, y la planificación empresarial es la piedra angular de ese cambio. Con Adaptive Insights, los clientes tienen la agilidad que necesitan para planificar el futuro y competir en el entorno empresarial actual, que cambia rápidamente", añade.

Información adicional:

Leer una copia complementaria del informe de Gartner en https://www.workday.com/es-es/forms/reports/magic-quadrant-cloud-fpa-solutions.html

Para obtener más información sobre la innovación de Workday en la planificación, visitar el blog “Planeando el futuro con El Poder del Uno” o visite los análisis de Gartner Peer Insights de Adaptive Insights Business Planning Cloud. Aviso legal necesario

Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, y no sugiere a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las puntuaciones más altas o con alguna otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deberían ser identificadas como declaraciones de facto. Gartner niega todas las garantías, explícitas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo aquellas garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Sobre Adaptive Insights

Adaptive Insights es una compañía de Workday que está impulsando una nueva generación de planificación empresarial. Impulsando la agilidad empresarial en un mundo en rápido movimiento, Adaptive Insights Business Planning Cloud lidera el camino para que las personas que forman parte de una compañía colaboren, obtengan información y tomen mejores decisiones de forma más rápida. Soluciones potentes para organizaciones de cualquier tamaño, pero fáciles de entender para todo aquel que planifica. Para obtener más información visite www.adaptiveinsights.com.

Sobre Workday

Workday es proveedor líder en aplicaciones empresariales cloud para las áreas de finanzas y recursos humanos. Fundada en 2005, Workday ofrece servicios de administración financiera, capital humano, planificación y aplicaciones analíticas diseñadas para las empresas más grandes del mundo, instituciones educativas y agencias gubernamentales. Organizaciones que han elegido a Workday van desde medianas empresas a compañías de Fortune 50.

