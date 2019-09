A partir de ahora, después de Biarritz se entiende, se abre un tiempo de espera prudencial. Irán ya ha hecho saber que no se sentará con Estados Unidos si no se levantan antes las sanciones que le han sido impuestas. La presencia de Rusia en el G7 sigue en el aire, la cuestión de Ucrania sigue latente, los acuerdos sobre comercio internacional son de mínimos, el pacto medioambiental no acaba de cuajar y la cuestión migratoria, más allá de lo hablado sobre Libia, ni siquiera se contempla.