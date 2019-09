Dirigido a los profesionales de la salud, la educación, psicología, coaching o consultoría, entre otros, tener formación en técnicas activas y psicodrama permite abordar múltiples dimensiones de un problema, facilitando la comunicación, el entendimiento, la cooperación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos en el trabajo El Instituto Internacional de Relaciones Humanas “Dean and Doreen Elefthery”, situado en Pamplona, lanza a partir de septiembre su nuevo curso de Formación en Técnicas Activas y Psicodrama. Las plazas son limitadas, dirigidas a profesionales y, en estos momentos, han comenzado a realizar las entrevistas para constituir el grupo definitivo. La formación es de 312 h. y se desarrolla en tres cursos académicos, una vez al mes, en fin de semana.

El curso de formación en técnicas activas y psicodrama está dirigido a profesionales y estudiantes de Salud, Psicología, Psicoterapia, Educación, Área Social, Mediación, Empresa, Consultoría y Coaching.

Las personas interesadas en conocer la metodología psicodramática y ver sus aplicaciones pueden informarse y reservar su plaza 948292426, en el correo info@imgpn.com o llamar al 629144422 donde les informarán personalmente de fechas, horarios, precio, metodología, aplicaciones.

El curso está dirigido por Roberto de Inocencio, Mercedes Lezaun y Camino Urrutia, y consiste en una formación práctica, en un entrenamiento en técnicas activas y psicodrama, con el objetivo de dotar de recursos al profesional para aplicar en su trabajo. Se trabaja con diferentes técnicas que se utilizan para dinamizar grupos, motivar, cohesionar, facilitar la comunicación, la espontaneidad, la creatividad, cuestiones que resultan muy útiles, adecuadas e interesantes en áreas que tienen que ver con las relaciones personales (educación, salud, social, psicoterapia, mediación, empresa, etc.).



Como explica Mercedes Lezaun, desde The International Institute of Human Relations Dean and Doreen Elefthery y co-directora del curso, “el psicodrama es una herramienta de trabajo en el campo de las relaciones humanas que permite explorar múltiples dimensiones, bien sean cognitivas, emocionales, o sociales de una situación, a través de su representación de forma dramática, como una representación teatral”. Junto a ello, esta acción de representar las emociones se complementa con una elaboración racional de lo emocional, que hace posible revisar lo que se da por sentado y plantearse alternativas, lo que nos lleva a tener otros pensamientos, cambiando conductas y adquiriendo nuevos recursos que promueven el crecimiento personal y profesional.

El curso de formación en Técnicas Activas y Psicodrama está acreditado por la AEP Asociación Española de Psicodrama, la FEPTO Asociación Europea de Asociaciones Entrenadoras en Psicodrama, la FEAP Asociación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas y la SEPTG Asociación Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo.

Taller Técnicas Activas y Psicodrama para trabajar con grupos, el 21 de septiembre

Además de este curso, The International Institute of Human Relations Dean and Doreen Elefthery ha programado un taller de un día, bajo el título ‘Taller Técnicas Activas y Psicodrama para trabajar con grupos’, que se impartirá el 21 de septiembre en Pamplona.

La docente es la Pedagoga, psicoterapeuta, psicodramatista, mediadora, formadora, supervisora, consultora y coach Mercedes Lezaun y está dirigido a profesionales y estudiantes de Salud, Psicología, Psicoterapia, Educación, Área Social, Mediación, Empresa, Consultoría y Coaching. Las personas interesadas en conocer de forma práctica las técnicas activa y la metodología psicodramática y ver sus aplicaciones, pueden informarse y reservar plaza 948292426 info@imgpn.com

El Instituto Internacional de Relaciones Humanas “Dean and Doreen Elefthery”

El Instituto Internacional de Relaciones Humanas “Dean and Doreen Elefthery ” está situado en la Plaza Felisa Munárriz, 2. Entreplanta A, en Pamplona . Se trata de un centro de formación en psicodrama y técnicas activas que trabaja con el modelo grupal desde una perspectiva fundamentalmente psicodinámica. Desde 1998 realizan formación continuada de profesionales en Técnicas Activas y Psicodrama.

El instituto lleva el nombre de Dean y Doreen Elefthery (EE UU) como una forma de honrar y agradecer su contribución, directa o indirecta, a la formación de gran parte de los profesionales que lo integran y al conocimiento y forma de trabajar en psicodrama.

Dean y Doreen Elefthery se formaron en psicoterapia y psicodrama con el creador de esta disciplina, Jacob Levy Moreno, y crearon en Estados Unidos el instituto para la aplicación clínica del Psicodrama. Durante 40 años vinieron de forma continuada a Europa (Bélgica y Holanda) para entrenar a profesionales de diferentes ámbitos en las técnicas del psicodrama.