Bluevert La Sagesse Alta cosmética que proviene de lo más profundo del océano Ana Ruiz de Infante

viernes, 13 de septiembre de 2019, 11:58 h (CET) Hoy os quiero hablar de mi úlltimo descubrimiento en crema facial antiedad: BLUEVERT La Sagesse.



La “crema”, como ya es conocida por algunas celebrities, tiene sello español, sus creadores aúnan 7 años de investigación científica, en los que han trabajado sin descanso para crear una fórmula sin precedentes en la lucha contra el envejecimiento y la reparación celular, consiguiendo el mayor número de principios activos en su máxima concentración.

Pero conozcamos más acerca de esta firma. Bluevert nace tan sólo hace un par de años, en 2017, bajo el seno de una empresa biotecnológica situada en Porto Santo, una isla paradisíaca de Portugal.



La elección de este lugar no fue casual, aquí se han logrado cultivar las microalgas marinas que son tan importantes en la formulación de esta crema, los primeros organismos que mediante la fotosíntesis producen entre el 50-75% del oxígeno que necesitamos para respirar. A diferencia de las algas, las microalgas marinas son organismos unicelulares que mantienen su estructura intacta a pesar del paso del tiempo. En ellas radica la clave para controlar el desgaste que produce el paso del tiempo en nuestro organismo y prevenir enfermedades asegurando un envejecimiento con salud y calidad de vida.



Bluevert ha aprovechado los beneficios de la naturaleza, convirtiéndose en la 1ª marca de tratamiento capaz de encapsular “el absoluto del mar” con unos resultados sorprendentes.



En su formulación cuenta con el activo patentado Plasmarine™, un complejo marino encapsulado que es único en el universo de la cosmética y que es capaz de reparar el daño celular y luchar contra el envejecimiento en tiempo récord.



Pero además, Plasmarine se combina con otros preciados activos, como el ácido hialurónico, el colágeno soluble marino, resinas botánicas, minerales preciosos, la perla y un sinfín de potentes ingredientes activos que hacen de su fórmula una crema anti-edad sin precedentes.



Al frente de esta empresa se encuentran Pedro Escudero, conocido también como “el mago del CO2”, porque desde la planta de producción de Buggypower, en Porto Santo, compañía que preside, es capaz de transformarlo y eliminar sus emisiones tóxicas consiguiendo producir biomasa de microalgas marinas con beneficios para la salud y la alimentación.



En la dirección general de la empresa, Arturo Álvarez-Bautista, principal responsable de las fórmulas de la marca Bluevert.

Mi experiencia

Nada más ponerte Bluevert su color azulado te teletransporta al mismísimo fondo marino.



El producto se calienta unos segundos antes en la palma de la mano y su textura es muy agradable, notas la piel nutrida, hidratada, más tersa, luminosa, elástica y los signos de edad se atenúan.



Un plus: es una crema anti-edad global, que sirve tanto para rostro como para ojos.

