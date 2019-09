Alianza CEOE-Fundación Adecco para impulsar la Diversidad e Inclusión en la alta dirección española Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 18:08 h (CET) Mediante el acuerdo la Fundación CEOE y la Fundación Adecco verán a cabo la Alianza #CEOPorLaDiversidad La Fundación Adecco y la Fundación CEOE han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar en España la Alianza #CEOPorLaDiversidad. Esta Alianza tiene como misión unir a los CEOs de las principales empresas en España en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (De&I), actuando como impulsores y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad española.

En los últimos años las políticas de diversidad, equidad e inclusión (De&I) han encontrado su hueco en las agendas de los comités de dirección de las empresas, creando comités de diversidad e iniciando un diálogo con profundidad. Se ha conceptualizado con mayor precisión la aplicación de la diversidad en la empresa y se han establecido estrategias, políticas y acciones que benefician sus intereses y los de la sociedad en la que operan. Sin embargo, se avanza lentamente bajo la influencia del modelo anglosajón, alejado de los retos locales de desigualdad y exclusión social que deben ser abordados de manera urgente.

También se trata de una etapa de cambio cultural en la sociedad existiendo mayor conciencia social pero gran polaridad ideológica en torno al concepto. Esta situación genera falta de consenso y cierto rechazo que dificulta la aplicación con visión estratégica y global.

"Llevamos trabajando 20 años en diversidad e inclusión sociolaboral en la Fundación Adecco y, aunque hemos avanzado, todavía estamos en fase de cambio cultural en las empresas; es muy lento. Necesitamos que las estrategias de diversidad sean lideradas e impulsadas desde el primer nivel de la empresa para acelerar su impacto, mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial y del talento en España y reducir las cifras de exclusión social y desigualdad", comenta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

#CEOPorLaDiversidad nace para investigar, compartir, desarrollar e impulsar estrategias y buenas prácticas empresariales de diversidad, equidad e inclusión que conviertan a nuestro país, a nuestras empresas y a nuestros líderes en impulsores de un modelo innovador centrado en la dignidad de todas las personas, en los derechos fundamentales y en las ventajas y oportunidades que la gestión de la diversidad puede ofrecer a las empresas y a sus diferentes grupos de interés.

Por su parte, José Alberto González-Ruiz, secretario general de CEOE, ha comentado que "la diversidad no es un tema menor en un mundo global. Está muy presente en las empresas, y desde CEOE y su Fundación estamos encantados de contribuir a través de esta Alianza a llevar este mensaje para aprovechar el talento en beneficio de la competitividad y la excelencia empresarial en nuestro país”. Igualmente, el secretario general de CEOE ha resaltado que “se trata de la primera iniciativa en Europa en la que se implica a CEOs de grandes compañías en torno a la diversidad y la inclusión".

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.