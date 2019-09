Cienciologia entrega premios Religious Freedom Awards 2019 a un fiscal y dos expertos en libertad religiosa Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 17:08 h (CET) La 6a edición de los Religious Freedom Awards Tuvo entre los premiados a dos especialistas en Derecho Eclesiástico del Estado (Ley Orgánica de Libertad Religiosa) y la persona que es quizás el fiscal más relevante en toda España (si no en Europa) que lucha contra los delitos de odio Los premios tuvieron lugar en la abarrotada capilla de la Iglesia de Scientology de España y sede de la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad [Fundación MEJORA], acto que se celebró dentro del marco del 39 aniversario de Scientology en España, que ha conseguido un arraigo conceptual imposible ya de negar. Por otro lado, la Fundación Mejora acaba de recibir el reconocimiento de ONG con Status Consultivo Especial al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Al acto asistieron la Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, del Ministerio de Justicia, una representante de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, así como más de 17 ONGs españolas y latinas, así como algunas iglesias. Además, asistió un representante de la Embajada de la República Checa en España.

Justo antes de la entrega de premios, los cerca de 100 asistentes al acto fueron ilustrados sobre la labor que esta llevando a cabo la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía de Madrid para promover la convivencia entre los diversos, y persiguiendo dentro de ámbito de responsabilidad los delitos de odio en especial contra las minorías religiosas.

Los premios de este año, que entregó Iván Arjona-Pelado (Presidente de la Iglesia en España y de la Oficina Europa de Asuntos Públicos y Derechos Humanos), fueron para:

Miguel Ángel Aguilar Sánchez, Fiscal Coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona

Marcos González Sánchez, Fundador del Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado, y Profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.

Dña. Adoración Castro Jover, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad del País Vasco El Fiscal Miguel Ángel Aguilar, posiblemente una de las personas más reconocidas en España por su labor y conocimiento sobre los delitos de odio y discriminación, en su discurso de agradecimiento por el galardón apuntó que le preocupaba particularmente respecto a la libertad religiosa “el discurso de odio a través de las redes sociales", “hay mensajes que están dirigidos a promover odio, discriminación, hostilidad, incluso a veces violencia y las religiones muchas veces son objeto de este tipo de ataques”. Aguilar no quiso finalizar sin antes “agradecer a la Iglesia de Scientology todo el trabajo, toda la labor que realizan en defensa de la libertad religiosa de todas las religiones”.

El Profesor Marcos González al recibir su premio dijo que “es un orgullo ser premiado pues uno conoce que este mismo premio ha sido otorgado ya a grandes catedráticos”. También señalizó que “en España cada vez se ven más iglesias en las ciudades y esta sede es un ejemplo al lado del Congreso de los Diputados la diversidad es muy importante pues ayuda al progreso”. Además incidió sobre el hecho de que “la cooperación de la que habla la Constitución española debe ser con todas las confesiones y debería haber algunas ventajas para la que no tienen acuerdo de cooperación, que son las gran mayoría” y finalizó diciendo que “este premio es un aliciente para continuar trabajando con fuerza”.

Por su parte, la Catedrática Adoración Castro Jover, resaltaba que “es una paradoja que se tenga que dar un premio por la defensa de la libertad religiosa en una democracia” y que “hay que seguir luchando de las minorías [religiosas] que todavía no encuentran el espacio que merecen en España.” Finalizando su exposición y agradecimientos reflexionaba sobre lo siguiente “vemos en esta sesión que realmente hay personas muy valiosas, personas muy comprometidas que no están escatimando el trabajo en hacer posible, en conseguir ese objetivo último que es el que todos sintamos que tenemos la misma libertad para manifestar nuestras creencias y no creencias y poder ejercitarlas”.

El acto contó además la exposición de cuatro Scientologists veteranos que contaron sus historias personales que como les ha servido Scientology para mejorar sus vidas y las de aquellos en su entorno, con palabras, sinceras, profundas e incluso reveladoras. El acto fue excelentemente amenizado por la soprano Laura Redondo Estévez, quien abrió el acto con un ‘Vidit suum’ de Pergolessi y clausuró el mismo con una interpretación de ‘Heal the World’ [sanar el mundo] de Michael Jackson.

Scientology esta inscrita como entidad religiosa en el Registro Especial del Ministerio de Justicia. Comenzó en España de la mano de su fundador L. Ronald Hubbard y abrió su primera estructura jurídica en 1980. Hoy día cuenta con millones de miembros en mas de 167 países y mas de 11.000 iglesias, misiones y grupos.

Para mas información sobre los premios: www.religiousfreedom.es

