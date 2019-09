Haciendo realidad 3D Secure 2.0 y PSD2: Worldline procesó las primeras transacciones con autenticación fuerte (Strong Customer Authentication) en comercios europeos Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 16:34 h (CET) Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, ha anunciado la disponibilidad de sus plataformas de adquirencia y comercio electrónico para el procesamiento de transacciones de acuerdo el nuevo estándar 3D Secure 2.0. Las nuevas plataformas han sido testadas con transacciones reales realizadas en los sectores retail, de servicios digitales y de ticketing por comercios europeos Con este anuncio, Worldline muestra su capacidad para ayudar a los comercios a cumplir con los nuevos y exigentes requisitos de PSD2, que entrarán en vigor oficialmente el 14 de septiembre de 2019.

A pocos días de la fecha límite del 14 de Septiembre, la necesidad de tener implementado el nuevo estándar de seguridad para los pagos online supone un gran desafío para todos los actores dentro de la industria de pagos. La nueva normativa PSD2 implica que, a partir de su entrada en vigor, todos los pagos con tarjeta deben ser validados con dos características de seguridad (doble factor de autenticación, SCA*). Las normas, recogidas en la segunda Directiva de Servicios de Pago de la UE (PSD2), tienen como objetivo mejorar la protección de los titulares de tarjetas, así como ampliar considerablemente las posibilidades de servicio para los clientes de cada banco. Las normas se aplican a todos los comercios online dentro de la Unión Europea y en Suiza.

Worldline pionero en ofrecer estas soluciones

Worldline es el primer PSP y adquirente en Europa en implementar 3DS 2.0 en su plataforma de adquirencia y en su plataforma de aceptación de comercio electrónico. La rapidez y la experiencia ha permitido a Worldline ser el primer proveedor del continente en llevar a cabo transacciones reales para sus clientes, evitando así las soluciones de última hora o la amenaza de multas considerables contempladas en las normas de PSD2.

Foco en usabilidad y seguridad para el comercio electrónico

A pesar del rechazo a SCA de una parte de la industria, para Worldline, SCA es una gran oportunidad para mejorar aún más los niveles de seguridad dentro del comercio electrónico, enriquecer el proceso de pago para los comercios online con nuevas funciones y, por lo tanto, aumentar las tasas de conversión.

La posición de Worldline como líder en SCA ha sido reconocida por sus partners y clientes. Así, numerosos proveedores internacionales de servicios 3DS y 11 grandes bancos emisores europeos han pedido a Worldline que cotejen sus funcionalidades dentro del entorno real.

*SCA (Strong Customer Authentication) está basado en doble factor de autenticación para todos las transacciones a elegir de entre tres categorías : Algo que se 'conoce' ( p.e PIN o Password ), algo que se 'posee' ( p.e un dispositivo como el teléfono o un token ) y algo que se 'es' (p.e una característica biométrica como la huella o el reconocimiento facial)

Vincent Roland, Managing Director del área de negocio de Merchant Services de Worldline, comenta: "Estoy muy contento de que muchos clientes de Worldline ya estén utilizando nuestro servicio 3D-Secure 2.0 y hayan realizado sus primeras transacciones reales con Mastercard. Somos el primer proveedor de pagos en Europa en ofrecer los últimos niveles de pagos seguros. Worldline está realmente por delante y esta anticipación nos permite garantizar a nuestros clientes un funcionamiento óptimo cuando 3D-Secure 2.0 sea obligatorio en septiembre de este año".

Con 3DS 2.0, Worldline lleva los pagos un paso más allá

El nuevo estándar de seguridad para los pagos online simplificará los pagos con tarjeta en el comercio electrónico, tanto para las tiendas online como para los clientes, gracias a una amplia gama de datos, autenticación biométrica y una experiencia online mejorada y estandarizada. A medida que la industria ve el enorme aumento en el comercio móvil, estas mejoras se consideran un elemento clave para apoyar la evolución y la demanda de actitudes y comportamientos de compra online de los consumidores en todos los segmentos del mercado.

3-D Secure 2.0 analiza los datos contextuales de los comercios y pide a los clientes que verifiquen su identidad al realizar una transacción online, proporcionando dos características de seguridad. Al mismo tiempo, las transacciones de bajo riesgo se identifican en el denominado 'flujo sin fricción', que permite la autorización sin interacción adicional con el titular de la tarjeta. Esto suaviza aún más el proceso de pago para el comprador, mientras que los comercios se benefician de una reducción del abandono gracias a la autenticación basada en el riesgo, reduciendo también significativamente las tasas de fraude. Esto es posible gracias a los mecanismos de detección inteligentes y se traduce en una disminución del abandono durante el proceso ofreciendo a los clientes una mejor y más fluida experiencia de compra.

Acerca de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. Con la innovación como prioridad para el negocio, las soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, procesamiento seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones financieras, así como servicios transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio elegido para medios de pago por los comercios, bancos, operadores de transporte, administración pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 11.000 empleados en todo el mundo, con unos ingresos de 2.200 millones de euros en 2018. worldline.com

