Ignacio Travesí, exdirector comercial de Gympass, se une a Cobee como VP of Sales para acelerar su crecimiento

jueves, 12 de septiembre de 2019, 15:48 h (CET) La startup, en su apuesta de crecimiento basada en el talento y hacer al empleado protagonista, incorpora además a Joaquín Martín-Calero como Senior Sales Manager Cobee, la startup que se ha propuesto disrumpir el mundo de los beneficios para empleados a través de la tecnología y la innovación, refuerza su equipo humano con el objetivo de acelerar su crecimiento y su posicionamiento como proveedor de referencia para medianas y grandes organizaciones. Para ello, la compañía incorpora a dos profesionales altamente cualificados con amplia experiencia en el ámbito de las ventas y el desarrollo de negocio.

Ignacio Travesí llega a Cobee para ocupar el puesto de VP of Sales, tras su ocupar el puesto de director comercial en Gympass para España, Francia y Portugal, donde consiguió multiplicar por 8 el crecimiento del negocio. Anteriormente ocupó similares puestos de responsabilidad nacional e internacional en empresas como EF Education First y BeWanted entre otras.

"Creo sinceramente que Cobee va a revolucionar el mercado de los beneficios para empleados, un sector con muchas deficiencias que vamos a ser capaces de cubrir gracias a nuestra solución innovadora. Con nuestra tecnología facilitamos la vida a los departamentos de RRHH, simplificando los procesos y reduciendo la carga operativa en la gestión de los beneficios, pero siempre poniendo al trabajador en el centro de todo el sistema, como verdadero protagonista", sostiene Ignacio Travesí.

Joaquín Martín-Calero, que llega a la compañía como Senior Sales Manager con una interesante trayectoria en el desarrollo de modelos de negocio desde cero en diferentes países, tanto a través de multinacionales logísticas como DHL o Tamdis, como en startups como Gympass.

"Cobee está cambiando las cosas tal y como se venían haciendo hasta ahora. Nuestra propuesta incorpora nuevas soluciones con un enfoque radicalmente diferente al modelo establecido, ayudando a las empresas a ofrecer a sus empleados paquetes retributivos realmente atractivos y adaptados a los nuevos tiempos. No podemos seguir yendo en coche de caballos cuando el futuro es la conducción autónoma, y la digitalización permite conseguir el reto de mejorar la retribución flexible para el trabajador al mismo tiempo que simplifica los procesos de gestión de RRHH para la empresa", asegura Martín-Calero.

Borja Aranguren, cofundador y CEO de Cobee, explica que "la compañía ha irrumpido en el mercado de los beneficios con mucha fuerza, con muy buena aceptación por parte del personal de recursos humanos y los empleados. Tenemos ambiciosas expectativas para 2020, y necesitábamos apuntalar nuestro equipo con profesionales que creyeran en el proyecto y con altas capacidades de desarrollo de negocio. La llegada de Ignacio y Joaquín sin duda representará un antes y un después en nuestra trayectoria. Son personas acostumbradas a trabajar en el mundo startup, preparadas para enfrentarse a constantes retos, incertidumbre y muchos cambios, desde la colaboración y la autonomía para construir entre todos un proyecto de futuro".

Un modelo innovador en el que todos ganan

Cobee ofrece a las empresas una única plataforma vinculada a una app y a una tarjeta VISA desde la que gestionar su plan de beneficios y retribución flexible sin intermediarios, sin cargas administrativas, de forma económica y totalmente digitalizada y automatizada. Esta fórmula busca garantizar un beneficio doble para la empresa y el empleado. Por un lado, Cobee trabaja junto a los departamentos de Recursos humanos de las empresas para crear una herramienta con la que gestionar de manera unificada todos los beneficios de sus empleados. Por otro lado, el empleado dispone de una tarjeta VISA para el pago de todos los servicios acogidos que le permitirá decidir al momento cómo y cuándo utilizarla. Como principal innovación está la app, con la que el trabajador podrá controlar sus gastos mensuales y visualizar el ahorro conseguido.

