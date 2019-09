Bionike aporta 6 tips para regenerar la piel tras el verano Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 15:20 h (CET) El verano llega a su fin y poco a poco los días se van haciendo más cortos, pero que ya no existan tantas horas de luz, no significa que se tengan que dejar de lado los cuidados de la piel. Es más, se debe regenerar tras estos meses en los que ha estado tan expuesta a factores como la arena, la brisa, la sal marina, etc. Por eso, Bionike, la firma de cosméticos nº1 en Italia, aporta 6 consejos para renovar la piel en otoño, a la vez que presenta sus mejores productos para este fin A continuación, Bionike aporta una serie de consejos para regenerar la piel tras el verano, a la vez que presenta sus mejores productos para lograr este fin:

Examinar lunares y manchas: tras el verano se debe revisar bien la presencia de manchas que puedan hacer sospechar alguna lesión, así como el tamaño y forma de los lunares que ya existían y de los nuevos. Los lunares son tumores benignos pigmentados que pueden ser factores de riesgo de cáncer de piel.

Exfoliar la piel: otro consejo después del verano es realizarse una exfoliación de la piel con el fin de eliminar las células muertas y hacer que la dermis se renueve. Los expertos recomiendan no realizarla muy a menudo, ya que puede secar demasiado la piel. Lo perfecto es una vez por semana.

Continuar usando cremas con factor de protección solar: lo que mucha gente desconoce es que la piel ha de estar protegida de los rayos del sol durante los 12 meses del año, no sólo en verano.

Hidratar mucho la piel: en verano, las ganas de lucir un moreno bonito hacen que se pasen muchas horas al sol. Pero se debe tener cuidado con esto, ya que el sol hace que la piel envejezca más rápido. Por ello es tan importante hidratarse después del verano, para evitar los efectos nocivos de las largas exposiciones solares.

Cuidado con pies y manos: las sandalias planas, bailarinas, caminar sobre las rocas de la playa descalzo etc. Seguramente alguno de estos gestos haya creado alguna dureza en tus pies. Por eso, los expertos recomiendan prestar atención a estas zonas e hidratarlas en profundidad con una hidratante intensiva.

Llevar una dieta rica en antioxidantes: éstos son los encargados de neutralizar el efecto oxidante que los radicales libres generan en las células. Los antioxidantes son tres: la vitamina A, presente en verduras de color amarillo y naranja (zanahorias) y en hojas, como las espinacas; la vitamina C, presente en frutas cítricas y la vitamina E, que se puede encontrar en los frutos secos o en aceites de origen vegetal.

A continuación, Bionike presenta sus mejores productos para regenerar la piel tras el verano:

Defence Mask Hydra Mascarilla hidratante Detox

Máscara con doble uso: "máscara para dormir" o "tratamiento SOS", sin enjuagar. Está formulada con una mezcla exclusiva de ácido hialurónico con diferentes pesos moleculares y extracto de malaquita, para una intensa acción desintoxicante hidratante, perfecta para después del verano.

Con su textura en gel, proporciona al instante un baño de frescura y comodidad. Si se aplica para dormir, proporciona una hidratación concentrada, para una piel brillante, suave y flexible. PVP: 19,90 €

Proxera Emulsión Cuerpo

Tratamiento nutriente diario para la piel seca y mantenimiento en los casos de xerosis cutánea grave, incluso persistente. La estructura especial de cristales líquidos asegura una alta compatibilidad y afinidad con la fisiología cutánea.

Además, aporta una acción hidratante tanto a corto como a largo plazo. De absorción rápida, deja la piel suave, aliviando posibles sensaciones de picor. PVP: 18 €

Defence Hydra crema hidratante ligera

Tratamiento de alta tolerancia cutánea que restaura y regula la hidratación reduciendo la pérdida de agua.

Proporciona una hidratación inmediata y duradera, gracias a un especial complejo sacarídico natural creando un “efecto imán” incluso con bajos niveles de humedad, formando una reserva de agua continua y duradera. Su textura ligera activa los sentidos y se absorbe rápidamente sin dejar un tacto untuoso. PVP: 21,50 €

Defence Sun Crema Fundente 30

Crema solar de textura suave y agradable, no grasa, ideal para el rostro.

Formulada para obtener una triple fotoprotección: defensa contra los daños a corto plazo, garantizada por el sistema filtrante UVA-UVB y defensa contra los radicales libres generados por los rayos infrarrojos. No comedogénica y testada dermatológicamente. PVP: 20 €

Defence Desmaquillador Micro Exfoliante Scrub

Con su textura rica y cremosa, con elevado contenido lipídico, es un tratamiento exfoliante periódico que facilita el desprendimiento de las células superficiales y mejora la renovación celular, aportando al rostro un aspecto fresco y luminoso.

Los diferentes tamaños de las microesferas exfoliantes aseguran una acción modulada y no agresiva. PVP: 16,50 €

Proxera Psomed 40 Gel Exfoliante Intensivo

Tratamiento tópico en gel para el cuidado y la prevención de hiperqueratosis, placas cutáneas y síntomas relacionados (picor, eritema, eczema) en pacientes afectados por psoriasis localizada a nivel de la piel y del cuero cabelludo.

La urea en alta concentración (40%) debidamente estabilizada y vehiculada, actúa como un exfoliante cutáneo ejerce un fuerte efecto hidratante y suavizante. PVP: 20,50 €

