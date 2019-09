El 80% de los pacientes con migraña sufre déficit de DAO, según la SIDDAO

Más del 80% de los pacientes con migraña sufre déficit de DAO, cuyo tratamiento a base de suplementos de enzima DiAmino Oxidasa (DAO) consigue reducir el dolor de esta patología neurológica. Esta es una de las principales conclusiones de la revisión de estudios realizada por la Sociedad Internacional del Déficit de DAO (SIDDAO) con motivo del Día Internacional de Acción contra la Migraña.



Según un estudio realizado en la Unidad de Cefaleas del Hospital General de Catalunya en 2017, el 87% de los pacientes que padecen déficit de DAO también sufren de migrañas, tal y como se publicó en la revista Journal of Physiology and Biochemistry[i][i] . Estos problemas neurológicos son uno de los síntomas más prevalentes de este déficit metabólico, un trastorno que se presenta por una alteración de la histamina alimentaria cuando existe poca actividad de la enzima DAO en el metabolismo, como concluye un estudio más reciente de la revista Clinical Nutrition and Metabolism [ii][ii].





Más de 4,5 millones de personas padecen migraña en España, según los últimos datos del Atlas de Migraña en España[iii][iii] , de las cuales un millón la sufre de manera crónica, es decir, en torno a 15 días al mes. Un problema de salud que provoca una pérdida de la calidad de vida de los pacientes, ya que la intensidad del dolor tiene un gran impacto en las actividades familiares, sociales y laborales.





En palabras de Adriana Duelo, nutricionista y miembro del comité científico de la SIDDAO, “las probabilidades de padecer migraña se incrementan de forma notable cuando se produce un exceso de histamina en el plasma sanguíneo, ya sea por factores genéticos, farmacológicos o patológicos”. La histamina es una molécula endógena que cumple una función fundamental en el organismo en multitud de procesos fisiológicos y que también está presente en decenas de alimentos que se ingieren de forma habitual. En aquellos pacientes que padecen déficit de DAO, esta molécula no se metaboliza de forma correcta lo que produce una acumulación en la sangre que puede provocar diversos síntomas. Por ello, desde la SIDDAO, se recuerda la eficacia de los tratamientos dietéticos preventivos con enzima DiAmino Oxidasa y dieta baja en histamina como opción terapéutica para abordar esta patología.





“La migraña y las cefaleas son los síntomas más característicos del déficit de DAO, pero esta alteración del metabolismo también puede provocar trastornos gastrointestinales, como hinchazón abdominal o síndrome del intestino irritable, así como trastornos dermatológicos, tales como la urticaria, la dermatitis atópica, o la psoriasis, y muchos otros”, detalla la experta de la sociedad científica.



Detección de la relación entre migraña y déficit de DAO

Debido a la elevada prevalencia del déficit de DAO en las personas que sufren migraña, desde la SIDDAO, se recuerda que estos pacientes tienen la posibilidad de identificar si también padecen este trastorno metabólico a través de un sencillo test genético basado en la mucosa bucal o mediante una sencilla analítica.



“En el caso de que la migraña se acompañe de otros síntomas como hinchazón, irregularidades intestinales, dolor muscular o problemas dermatológicos, es recomendable que los pacientes soliciten a un facultativo la realización de estas pruebas para identificar si sufren déficit de DAO”, asegura la nutricionista.



En estos casos, la SIDDAO recuerda que, a día de hoy, gracias a las investigaciones y los avances científicos y clínicos de los últimos años, los pacientes que padecen migraña y déficit de DAO de forma simultánea tienen la posibilidad de abortar estos problemas de salud a través de un simple tratamiento dietético preventivo, sin efectos secundarios, basado en reducir los niveles de histamina de la dieta e incrementar los niveles de la enzima DiAmino Oxidasa (DAO) en el organismo. De hecho, en palabras de Adriana Duelo, “este nuevo abordaje terapéutico nos abre un nuevo escenario tanto en el diagnóstico como en el tratamiento preventivo de la migraña”.





La Sociedad Internacional del Déficit de DAO





La Sociedad Internacional del Déficit de DAO promueve el avance conjunto de la ciencia en beneficio de los pacientes con este trastorno metabólico. La Sociedad tiene entre sus objetivos el intercambio de ideas para profundizar en el conocimiento del Déficit de DAO, tanto de sus bases biológicas como de los aspectos clínicos, diagnósticos, terapéuticos, y de prevención; el fomento de los avances científicos y su repercusión en el sistema sanitario.





