Siroko cumple 3 años de éxitos en el sector del deporte con el patrocinio de la Vuelta a España Comunicae

jueves, 12 de septiembre de 2019, 14:57 h (CET) Desde su nacimiento en 2016 la empresa de origen asturiano ha vendido sus gafas deportivas en más de 50 países, valiéndose únicamente de Internet De abrir un pequeño estudio de diseño de gafas deportivas en Asturias a convertirse en los proveedores oficiales para una de las competiciones ciclistas más importantes a nivel mundial. Esta es la historia de Siroko, una compañía que, con solo tres años de vida, ha cerrado un acuerdo de patrocinio para proveer a la Vuelta Ciclista a España 2019 con sus innovadoras gafas para ciclismo. Deporte que la marca conoce bien, tras ser proveedor oficial de la Volta Ciclista a Catalunya 2019.

La relación de Siroko con el mundo del deporte profesional no es nueva. La marca de origen asturiano empezó su negocio diseñando expresamente unas gafas para el piragüista olímpico Saúl Craviotto, con las que el deportista ganó una medalla de oro y otra de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Además, Siroko también comercializa gafas especializadas para surf y running. Tras la Vuelta a España, Siroko continuará suministrando sus gafas especializadas para deportistas a los corredores de la próxima Maratón de Valencia, sumando así un nuevo patrocinio a su lista de colaboraciones deportivas.

Además de patrocinar eventos deportivos, la marca asturiana también los crea, como la Superliga Siroko, la competición de surf más importante de España. Gracias a todo ello, la compañía ya patrocina las 3 mayores competiciones españolas a las que se dirigen sus productos: ciclismo, running y surf.

Focalizando su venta al 100% en Internet, a día de hoy, Siroko comercializa sus gafas de ciclismo en más de 50 países fuera de España, vistiendo tanto a deportistas de nivel profesional como a aficionados y equipos amateur. Gracias a ello, y contando con los nuevos patrocinios, no es de extrañar que prevea cerrar este año con una facturación de 6 millones de euros, cifra que se multiplicará hasta alcanzar los 20 millones en 2020.

Según Lucas Altamira, director de Relaciones Institucionales de Siroko, “gracias a nuestra nueva colaboración con la Vuelta a España estamos un paso más cerca de convertirnos en lo que es nuestro objetivo desde 2016: ser la marca referencia de gafas deportivas a nivel mundial. Algo que queremos conseguir con la misma filosofía con la que empezamos hace tres años, con productos propios, siendo nuestros mismos fabricantes e intermediarios y apostando al 100% por Internet para llegar más lejos”.

