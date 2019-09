La babel de la enseñanza

La Biblia nos narra que, después del Diluvio, los descendientes de Noé, escarmentados por tan gran castigo, decidieron que no volverían a padecerlo más, por lo que concibieron la idea de construir en la ciudad de Babilonia una torre tan alta que casi llegase al cielo para poder refugiarse en ella en el caso de que una catástrofe como aquella se volviese a repetir.



Yavhé, ofendido por tan gran soberbia, decidió confundirlos y para ello no tuvo mejor ocurrencia que hacer que cada grupo o tribu hablase una lengua distinta, no se entendiesen, y no pudiesen continuar con la edificación. De ahí se dice que provienen las multiplicidad de hablas que existen el el mundo.



Dejemos a un lado la veracidad de esta leyenda, aunque parece que se corresponde con un gran edificio, conocido cono Etemenanki, que los hebreos conocieron durante la cautividad en dicha ciudad.



Tampoco tenemos que remontarnos a tiempos tan pretéritos para encontrar una nueva Babel. La tenemos muy cercana y entre nosotros.



Estoy hablando de una Babel de diecisiete plantas que son las comunidades autónomas de España. Las autonomías, en muchos casos, han fomentado las diferencias entre los españoles y han originado rencillas entre unos y otros por causa de las competencias de las que gozan.



Estas diferencias se muestran palmariamente en los distintos planes de estudios entre cada una.



Estamos a principio de curso. Desembolso importante para la adquisición de todo el utillaje necesario para asistir a las clases, sobre todo en los libros de texto, pues en la mayoría de lo casos no sirven los libros de los hermanos mayores, ya que los nuevos han sido modificados.



Dejemos aparte la porción de culpa que puedan tener la Editoriales, y fijémonos en los “antojos” de las distintas Concejalías de Cultura.



Cito textualmente lo dicho por Antonio María Ávila, director ejecutivo de la federación de Gremios de Editores de España: “Las comunidades autónomas presionan para colar sus caprichos territoriales en los libros de texto. Cada una tiene su manía y es una falta de respeto a la libertad de cátedra. Nos lo dicen en las reuniones porque no se atreven a ponerlo por escrito. Muchas veces no les hacemos caso porque son cosas absurdas”.



La enseñanza en España se ha convertido en un Campo de Agramante como el que nos expone Ludovico Ariosto en su “Orlando Furioso”.



Utilizando el dicho tan popular “Cada una arrima el ascua a su sardina” que es lo que hacen los distintos concejales de cultura, en detrimento de los demás.



Seguimos glosando palabras de Antonio María Ávila: En Cataluña está prohibido hablar de los reyes Católicos. Al mítico fundador de esta región que se le ha conocido desde siempre como Vifredo el Velloso, ya no se le puede llamar así sino Vifredo el Piloso. Según el DIRAE, velloso es quien tiene vello, y piloso quien tiene pelo. Me da igual que igual me da. ¿Ridículo, no? Yo creo que es más elegante decir velloso que piloso, ¡allá ellos!



Tampoco se pueden mencionar los Reyes Católicos, y sin embargo se debe decir Corona Cataloaragonesa. ¿Se enterarán de una vez estos deformadores de la Historia de que Cataluña no ha pasado jamás de ser un condado dependiente de la Corona de Aragón, sin entidad propia, salvo la de condado? Jamás en la historia ha sido un reino independiente.



Los canarios, como carecen de ríos, quiere que se suprima la frase: “Los ríos son grandes lugares de asentamiento y civilización”. Ridículo ¿no?.



Andalucía, en el colmo del disparate, se enfadó porque en el libro de música no se incluía como instrumento musical el tambor rociero. ¡Más ridículo todavía!



Pero esto es glorioso: Castilla la Mancha pidió que se adaptase a la realidad autonómica un libro de FP sobre las cajas de cambio de los vehículos. ¿La “realidad autonómica” de esa región tiene unas cajas de cambio distintas a las del resto?.



Si no se tratase de que con estas veleidades y carencia de rigor histórico se esta proporcionando a nuestros estudiantes una enseñanza que adolece de rigor y fomenta las sandeces, sería para no echarle cuentas, pero el asunto es tan grave que tenemos que clamar para que alguien ponga remedio y suprima tanto disparate.



Se dice que tenemos la juventud más preparada de todas las épocas. Discrepo de ello. ¿Cómo puede ser más experto que los anteriores quien desconoce nuestra historia, nuestra Geografía y nuestras costumbres?



Cuando un alumno de estos llegue a la Universidad ¿cómo lo remedia?



Yo no digo que haya que aprenderse la lista de los reyes godos, como antaño, pero sí que la enseñanza sea global y se estudie todo lo concerniente a España.



Recuerdo tiempos en los que se estudiaban todos los ríos de nuestra geografía con sus fluentes de la margen izquierda y derecha, las regiones con sus capitales más importantes y los países del mundo con sus ciudades prominentes.



Todavía recuerdo que aprendí que las metrópolis más importantes de Canadá eran: Montreal Quebec, Toronto, Halifax y Winnipeg.. Preguntemos a cualquier estudiante de hoy día qué ciudades conoce de la comunidad limítrofe con la suya



Se suele decir que se gobierna mejor un país de analfabetos que de ilustrados ¿Nuestras autoridades buscan un país de analfabetos?