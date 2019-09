Lifesize presenta Lifesize Go, su servicio freemium de videoconferencia

Lifesize Go ofrece realizar videoconferencias gratuitas, flexibles y seguras; Está disponible en Chrome, Firefox y Safari, y en más de 14 idiomas para satisfacer la creciente demanda mundial de videoconferencias Lifesize®, proveedor global de soluciones de colaboración por ví­deo en la nube, anuncia la disponibilidad de Lifesize Go, su servicio gratuito de videoconferencia que permite realizar reuniones por ví­deo y compartir contenido. El servicio está disponible en más de 14 idiomas como el español, chino, checo, holandés, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués y sueco. Además, Lifesize Go está disponible en Chrome, Firefox y Safari, y permite conectarse instantáneamente sin tener la complejidad de la programación, descargas de software o aplicaciones.

Lifesize Go permite a los usuarios organizar o participar en reuniones por ví­deo, compartir contenido y colaborar entre personas a través de cualquier dispositivo móvil o con la versión de escritorio. Gracias al diseño que permite conectarse directamente desde el navegador, los usuarios pueden organizar una cantidad ilimitada de videoconferencias sin tener que descargar software adicional y sin limitaciones de duración de las reuniones.

"Lifesize Go permite a empleados de empresas de cualquier tamaño conectarse y colaborar en todo momento utilizando cualquier dispositivo, y sin tener que hacer frente a descargas, demoras en servicio o demasiados requisito técnicos", comenta Bobby Beckmann, CTO de Lifesize. "Al estar disponible en tantos idiomas y navegadores estamos ofreciendo una experiencia de reunión de video gratuita y flexible a cada vez más empresas y empleados en todo el mundo.

Según un informe publicado recientemente por Lifesize, existe un claro deseo, por parte de los empleados, de poder estar siempre conectados y contar con soluciones de comunicación flexibles que se adapten a la nueva fuerza de trabajo distribuida que existe a dí­a de hoy en las empresas. Ahora, la experiencia Lifesize Go para dispositivos móviles puede ser utilizada más fácilmente por los organizadores de reuniones y participantes en muchas regiones que no hablan inglés, lo que permite a esos equipos conectarse y colaborar en su idioma nativo.

Las invitaciones por correo electrónico para las reuniones a través de Lifesize Go, así­ como los archivos de ayuda técnica también están disponibles en español, francés, alemán, italiano y portugués.

Lifesize Go ofrece las siguientes ventajas de comunicación por video:

Video llamadas grupales gratuitas e ilimitadas. Se pueden realizar tantas llamadas de video como sea necesario con hasta 8 participantes, sin lí­mites de tiempo ni requisitos de suscripción.

Organizar y participar en reuniones sin complejos procesos. Se pueden realizar videoconferencias individuales o grupales desde Chrome, Firefox y Safari en versiones de escritorio y dispositivos móviles, ahorrando tiempo al no tener que preparar la reunión previamente ni la necesidad de descargar ningún software.

Compartir contenido seguro. Permite compartir una pantalla, aplicación o pestaña del navegador a través de la plataforma de videoconferencia en la nube segura y de uso empresarial de Lifesize, o desde una red móvil o wifi. Sobre Lifesize

Lifesize combina los mejores servicios de videoconferencia basados en la nube con un equipamiento integrado que establece un nuevo estándar para la comunicación y la productividad en el lugar de trabajo a escala global. Reconocido como Proveedor del Año de videoconferencia en la nube por Frost & Sullivan, Lifesize lidera la industria por grado de satisfacción de los clientes con la primera solución de videoconferencia 4K y la arquitectura de servicio 4K del mundo, creada y diseñada desde su sede en Austin, Texas. Para ver por qué compañí­as como Yelp, Netflix, Salvation Army, Universidad de Yale y la NASA confí­an en Lifesize, visite http://lifesize.com o @Lifesize

