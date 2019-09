Las medallas del gobierno y parlamento catalanes Tanto la Generalitat como el Parlamento de Cataluña conceden sus respectivas distinciones. La primera la Medalla de Oro y el segundo la Medalla de Honor María del Carmen Portugal Bueno

miércoles, 11 de septiembre de 2019, 11:06 h (CET) El 17 de mayo del año 1978 se crea por decreto la Medalla de Oro con el objetivo de distinguir los méritos realizados a favor del incremento y difusión del patrimonio artístico y cultural de Cataluña. Esta distinción es actualizada por el gobierno catalán en 2004.



La nueva normativa establecida por el Decreto 315/2004 amplia la finalidad de la condecoración, otorgándola también a aquellas personas que han prestado servicios eminentes y extraordinarios a Cataluña en el ámbito político, social, económico, cultural o científico.



Sin embargo, esta normativa es derogada en el año 2012 con motivo de revisión del sistema de otorgamiento, de modificación del acto de concesión y de refundir la normativa reguladora de la Medalla de Oro. En este sentido, se aprueba el Decreto 22/2012 en donde esta medalla se convierte en la «máxima distinción honorífica que otorga el Gobierno de la Generalidad, con la finalidad de reconocer a las personas y colectivos que, con su aportación hayan prestado servicios relevantes, destacados, eminentes o extraordinarios en Cataluña, en los ámbitos político, social, económico, cultural o científico», señala su artículo 1º.



En cuanto a la descripción de la medalla presenta en su anverso el símbolo de la Generalitat en relieve y junto a la inscripción «Generalitat de Catalunya». En su reverso, se encuentra la leyenda «Medalla d´Or» y en su parte inferior el nombre y apellidos del titular de la misma.



Las personas distinguidas con la Medalla de Oro adquieren el tratamiento de excelentísimo y se les otorga precedencia protocolaria en los actos oficiales de la Generalitat a los que son invitados.



Esta distinción, de carácter vitalicio e integrada por medalla y botón de solapa, se puede conceder a título póstumo y por motivos de cortesía y reciprocidad. Una de sus restricciones es que no se pueden conceder más de tres al año, sin contabilizar las entregadas a título póstumo.



La medalla del parlamento El Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña con fecha del 13 de marzo de 2000 recoge la creación de su Medalla de Honor en categoría oro y plata. Esta distinción se concede a los miembros de los órganos de gobierno del parlamento y a personalidades y visitantes ilustres que son acreedores de un reconocimiento especial.



La Medalla de Honor puede ser concedida a título póstumo y es el símbolo distintivo del presidente de los miembros de la Mesa del Parlamento, quienes pueden vestirla en los actos instituciones o sesiones solemnes.

