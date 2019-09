Cuidar el medioambiente se nota en el bolsillo: Campaña MOVILIDAD VERDE de GRUPO IDV-ITV Services Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 17:00 h (CET) Se puede contribuir con la mejora de la calidad del aire de las ciudades y ahorrar al mismo tiempo. Nueva promoción en GRUPO IDV - ITV Fuencarral, solo hasta el 31 de octubre de 2019: descuento directo en la ITV en función de la etiqueta medioambiental. La seguridad y la salud son dos elementos igual de importantes en la calidad de vida ¿Cuáles son las ventajas a corto plazo de la etiqueta medioambiental para vehículos? Además de suponer un elemento de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera y cuidar la calidad del aire, gracias a GRUPO IDV-ITV Services esta etiqueta puede ser sinónimo de ahorro.

Para todo aquel que necesite pasar la ITV en los próximos meses, ITV Fuencarral ofrece la posibilidad de disfrutar de un interesante descuento en función del tipo de distintivo medioambiental de su coche o furgoneta:

Vehículos “0” emisiones: descuento directo de 10€

Vehículos “ECO”: descuento directo de 8€

Resto de Vehículos: descuento directo de 5€

¿Cómo se puede solicitar este descuento?

Disponible solo hasta el próximo 31 de octubre, para disfrutar del descuento aplicable a la pegatina medioambiental de cada vehículo hay que seguir unos sencillos pasos:

Descargar aquí el cupón descuento (válido para turismos y furgonetas con MMA≤3.500Kg).

Para mayor comodidad, pedir cita previa en ITV Fuencarral.

No olvidar llevar la documentación del vehículo.

Disfrutar del descuento y contribuir al mismo tiempo con un mundo más sostenible.

El compromiso de GRUPO IDV-ITV Services con el medioambiente

¿Qué es la sostenibilidad? El respeto medioambiental, el uso eficiente de los recursos energéticos, la reducción de las emisiones, el aprovechamiento de los residuos, la apuesta por el reciclaje,etc. Si no se priorizan estos conceptos desde una perspectiva integradora, atendiendo a las necesidades de todos los seres humanos, es imposible seguir creciendo y evolucionando.

El control de las emisiones contaminantes a la atmósfera es un elemento que se tiene cada vez más en cuenta en la valoración de la ITV. Lo cual aparece regulado a través de la normativa vigente aplicable a estas inspecciones técnicas periódicas.

Porque la seguridad y la salud de todos los que forman parte de la vía pública son importantes.

Desde GRUPO IDV-ITV Services se apuesta por medidas que contribuyen con el desarrollo sostenible, desde la propia perspectiva de reducir el impacto de su actividad. Tres perspectivas son fundamentales en este ejercicio:

Construcción sostenible y reutilización de materiales

Consumo eficiente y sostenible de los recursos naturales

Gestión eficiente de los residuos

Más sobre GRUPO IDV-ITV Services: Otra forma de pasar la ITV

"La seguridad es lo primero"

"Más de 30 años de experiencia en la inspección técnica de vehículos"

Pasar la ITV de una forma diferente es posible. En GRUPO IDV – ITV Services trabajan con la última tecnología y ofrecen un servicio personalizado. Los trámites complejos y gestiones interminables son cosa del pasado. En los centros de ITV de GRUPO IDV - ITV Services ofrecen un servicio cómodo, rápido, personalizado y de calidad para que pasar la ITV sea una grata experiencia y no un mero trámite.

El frío concepto de la sala de espera no existe. Todos sus centros de ITV se distinguen por contar con un espacio agradable o Coffee Room donde disfrutar de bebida, wifi y prensa gratuita mientras su personal, altamente especializado en las necesidades de cada vehículo, realiza la inspección bajo los máximos estándares de calidad.

En GRUPO IDV - ITV Services, se inspeccionan vehículos, pero se atienden personas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.