Ahora los particulares también pueden Invertir en Adelanto de Facturas

martes, 10 de septiembre de 2019, 15:32 h (CET) Emprestamo es una novedosa alternativa para invertir y/o ahorrar. Ofrece una Rentabilidad del 4.5% al 9% anual. Se puede invertir desde 50€ y el Cobro de las Operaciones es a 30, 60, 90 días ¿Qué es Emprestamo?

Emprestamo propone un novedoso sistema de factoring (adelanto de facturas) colectivo uniendo a inversores particulares con empresas que tengan facturas de clientes solventes a pagar en plazos predefinidos. De esta manera, se crea la posibilidad de invertir en un producto con un menor riesgo que otras inversiones de Crowdfunding (equity o lending) y retornos en plazos más cortos (30, 60 y 90 días).

Emprestamo adquiere las facturas en nombre de los inversores, quienes a cambio de su inversión obtienen una rentabilidad por la operación. Ésta rentabilidad, se fija entre un 4,5% y un 11% anual dependiendo del riesgo asignado al deudor y al plazo de la operación. El plazo medio de las operaciones está en 80 días.

¿Qué facturas hay en Emprestamo?

El proceso de selección de facturas a financiar consta de un exhaustivo análisis, compuesto por tres estudios de viabilidad independientes. Primero, se realiza un análisis de la empresa cedente (quien tiene la factura); en el segundo, el equipo de riesgos de Emprestamo aporta un scoring sobre la empresa deudora (la empresa responsable de pagar la factura del cedente) de la operación, y, por último, un partner independiente especializado en riesgos vuelve a ofrecer un scoring sobre la empresa deudora con el que poder contrastar resultados.

Una vez superados estos tres estudios, el proyecto alcanzará la fase de financiación. Emprestamo ofrece 3 tipos de operaciones a sus inversores:

Operaciones aseguradas por un seguro de crédito, el cual cubre el principal aportado por los inversores. Rentabilidad: 4.5%-6% anual

Operaciones que tienen como deudor a la administración pública, se trabaja solo con administraciones que muestren un histórico con pagos ajustados a las fechas de vencimiento. Rentabilidad: 8%-11% anual.

Operaciones no aseguradas, se pone foco en clientes lo más solventes posibles (Heineken, Naturgy, H&S, Corona, Oral B, Hotel Sol Meliá, Diario Sport o Agencia EFE). En este tipo de operaciones, se busca que el deudor tenga un scoring lo más alto posible, o/y que haya un histórico recurrente entre cedente y deudor sin haber mostrado problemas en los pagos. De esta manera, se puede ofrecer a los inversores operaciones con tipos de interés mayores, y riesgos lo más controlados posibles. Rentabilidad: 7% -11% anual.

Diferenciación de Emprestamo en el mercado

Este nuevo producto financiero alternativo de Crowdfactoring (adelanto de facturas colectivo) se caracteriza por tener operaciones con buena rentabilidad, riesgo mínimo y simbiosis entre los agentes económicos.

La tendencia de la rentabilidad de los productos de inversión tradicionales disponibles en el mercado con relativamente bajo riesgo, es a la baja. Incluso, se pueden encontrar rentabilidades negativas en los bonos de países como Alemania.

Emprestamo.com, se ha introducido en el mercado encontrando la manera de poder satisfacer dos necesidades, de tal manera que las dos partes salgan ganando. Por un lado, con este sistema, las empresas que necesitan dinero en caja y tienen facturas pendientes por cobrar, se pueden beneficiar de las ventajas de ser financiadas por inversores particulares (no computa en CIRBE), y, por otro lado, tanto inversores como ahorradores pueden depositar la cantidad de inversión que estimen para conseguir obtener rentabilidad con riesgos muy aceptables.

Perfil del inversor de Emprestamo

Como se indicaba en el anterior apartado, el usuario de Emprestamo.com puede ser: un perfil inversor, familiarizado con la realización de operaciones financieras con más riesgo, como por ejemplo inversión en Bolsa o en Fondos de Inversión. O, un perfil ahorrador, que busca operaciones con menos riesgo, como por ejemplo la inversión en Depósitos y bonos del Estado, pero, está interesado en conseguir una rentabilidad a su capital.

De esta manera, cualquier persona puede invertir en la plataforma, pudiendo participar en cada operación desde un mínimo de 50€.

La plataforma ofrece dos modos de inversión a través del perfil de inversor: manual o automática. El inversor o ahorrador, puede elegir manualmente en qué operación desea participar, escogiendo el deudor que más le guste, o el plazo de factura que mejor se adapte a sus necesidades. Y también podrá definir unos parámetros de inversión automática, y siempre que se cumplan los factores marcados, el sistema invierte automáticamente por él acorde con el dinero disponible en su perfil.

Además, la plataforma ofrece una promoción temporal en la que el usuario puede conseguir 100€ por cada persona que referencie e invierta con Emprestamo.com. Información de esta promoción aquí.

