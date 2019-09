Septiembre, mes estrella de los propósitos: Estudiar inglés, uno de los preferidos por los españoles

Con la vuelta al cole llegan también los propósitos para este nuevo curso, y aprender o mejorar el inglés está entre los escogidos por los españoles, según un reciente estudio de ABC Terminan las vacaciones y empieza una temporada que puede ser la definitiva para dar el paso necesario para aprender inglés. Como también ocurre cada comienzo de año, todos hacen su listado de “tareas” y objetivos que se proponen cumplir. Los españoles no iban a ser menos, también tienen su lista de propósitos donde aprender o mejorar el inglés sigue muy presente, según un reportaje reciente publicado por el periódico ABC.

No todo es proponérselo, hay que cumplirlo y para ello es importante contar con ayuda para lograr no sólo obtener los mejores resultados sino mantener la motivación y satisfacción durante todo el proceso. Arrancar el nuevo año escolar contando con la ayuda de academias con amplia oferta de cursos, horarios y servicios adaptados a los alumnos, como TheCastle, establecida en Barcelona y con más de 22 años de experiencia a sus espaldas, es la mejor opción para sacar el máximo partido al tiempo disponible y optimizar el aprendizaje.

TheCastle ofrece una serie de consejos a la hora de ponerse a estudiar inglés y no caer ni abandonar durante el camino, como son: establecer los tiempos, definir cuánto tiempo al día o a la semana se podrá dedicar al estudio, para escoger así el curso que mejor se adapte a las necesidades y particularidades de cada alumno. Ser pacientes, no todo se aprende en un día y de ahí la importancia de un plan de estudios estructurado que vaya de menos a más, afianzando los conocimientos antes de pasar a la siguiente lección. Además es importante hacer un cambio en el entorno: los pequeños gestos de cada día, como ver la televisión en inglés, películas de cine o series, o incluso entablar conversación con nativos supondrá un auténtico desafío que hará salir de la zona de confort, mejorar la fluidez al hablar y también acostumbrar el oído al idioma para mejorar aspectos como la pronunciación.

Pero sobre todo, es fundamental mantener una buena actitud durante el proceso, tener presente los motivos que han llevado a marcarse este propósito y por qué se hace. No hay que olvidar que aprender inglés no es un sprint, sino una carrera de fondo. Los objetivos se consiguen paso a paso, lo importante no es llegar el primero, sino llegar al final.