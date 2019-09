G2 Esports se proclama campeón del split de verano de la LEC Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 13:28 h (CET) Los de Carlos "Ocelote" Rodríguez vencieron a Fnatic en una final de infarto que se decidió en el quinto y definitivo partido. Fnatic consiguió el pase a la final tras derrotar al Schalke 04 por 3-0. La retransmisión en castellano de la LVP batió récords con 77.000 espectadores simultáneos En el Nikos Galis Olympic Indoor Hall de Atenas, se ponía el punto final a un primer año de LEC (League of Legends European Championship) muy emocionante. Un año plagado de nuevos patrocinadores, récords de espectadores, nuevos equipos y una rivalidad por encima de todo: la de Fnatic contra G2 Esports. Los dos equipos llegaron a las dos finales de la temporada y el resultado fue el mismo en ambas: victoria para G2 Esports.

El fin de semana comenzaba con la semifinal entre Fnatic y Schalke 04. El equipo alemán buscaba sorprender a los de Martin “Rekkles” Larsson y plantarse en la final; sin embargo, se vio claro que la diferencia de nivel entre ambos es muy evidente: Fnatic venció con comodidad por 3-0 y se citó en la gran final contra su mayor rival.

Tras lo sucedido una semana antes, en la primera semifinal entre Fnatic y G2 Esports, en la que los samuráis tuvieron que remontar un 2-0 en contra para llegar a la final, todo hacía indicar que el partido sería de lo más emocionante. Además, el título de la LEC no era el único premio en esta final, puesto que el ganador conseguía el pase directo a la fase de grupos de Worlds 2019.

El enfrentamiento empezó con Fnatic dando un golpe encima de la mesa en la primera partida. El equipo entrenado por Joey «YoungBuck» Steltenpool demostraba que no se lo iba a poner nada fácil a G2 Esports y sumaba el 1-0 en el marcador. Estaba claro que no era el mismo Fnatic que perdió 3-0 en las finales de primavera de la LEC contra los de Rasmus “Caps” Winther.

No obstante, los vigentes campeones del MSI 2019, G2 Esports, lograron el empate tras vencer con mucha facilidad en el segundo partido. A pesar de eso, Fnatic volvió a mostrar su mejor nivel en el tercer mapa y colocó el 2-1 en el marcador, lo que les dejaba muy cerca del ansiado título de la LEC. Pero fue entonces cuando el equipo entrenado por Fabian “GrabbZ” Lohmann aprovechó un cuarto partido marcado por los errores de Fnatic en los momentos más importantes e igualó la serie.

No había mejor final posible para el primer año de la LEC; los dos equipos más fuertes de la región frente a frente en un quinto partido para decidir el primer campeón de la renovada competición. G2 Esports demostró que sigue un paso por delante de Fnatic al imponerse en una partida que dominó gracias, en gran parte, al jugador más laureado de la historia de Europa con 6 campeonatos: Luka “Perkz” Perković.

El gran espectáculo vivido ayer dejó unos números de récord en la retransmisión en castellano de la LVP (Grupo MEDIAPRO) con 77.000 espectadores simultáneos viendo el encuentro. Asimismo, se registraron 215.000 espectadores únicos y una media de 84 minutos vistos por espectador.

