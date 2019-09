Fujitsu presenta sus tecnologías avanzadas para una total movilidad urbana en "Shift AUTOMOTIVE" en Berlín Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 13:20 h (CET) Muestra el uso de tecnologías de vanguardia para abordar algunos de los mayores desafíos de movilidad urbana de la sociedad Fujitsu presenta su visión para ayudar a hacer realidad el concepto de movilidad urbana fluida, utilizando tecnologías avanzadas de vanguardia con las que aborda algunos de los mayores desafíos de movilidad a los que se enfrenta la sociedad. Denominada Fujitsu Future Mobility Accelerator, aprovecha el poder de sus innovaciones en tecnología automotriz, a la vez que respalda los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU¹, brindando opciones pragmáticas y viables para la movilidad del futuro, en un entorno urbano y en armonía para lograr un impacto ambiental reducido.

Fujitsu comparte su enfoque de movilidad de futuro por primera vez en Shift AUTOMOTIVE, la convención de dos días de la IFA que tiene lugar en Berlín, Alemania, del 10 al 11 de septiembre. Fujitsu Future Mobility Accelerator reúne las últimas tecnologías del portfolio de soluciones de la multinacional para ayudar a co-crear el futuro con sus clientes en el sector automotriz y de transporte. La compañía tiene una larga historia como proveedor de nivel 1 en la industria automotriz de componentes electrónicos y servicios de TI, para un completo ecosistema de proveedores automotrices.



Sus soluciones centradas en el mundo real incluyen la reducción de emisiones a través de la optimización de rutas en tiempo real y también la integración de servicios de autenticación biométrica para identificar y validar usuarios. Fujitsu tiene como objetivo impulsar soluciones sostenibles, con servicios conectados, para apoyar la movilidad de próxima generación de personas y bienes.

Con Future Mobility Accelerator, Fujitsu quiere ayudar a los clientes a encontrar los métodos de transporte más eficientes, colaborando para reducir el consumo general de los recursos, sin limitar la movilidad en entornos urbanos. Al aprovechar su metodología Human Centric Experience Design (HXD) , sitúa a los clientes y a sus usuarios finales en el centro de la fase de creación y se asegura de que todos los involucrados en el proceso sean co-diseñadores del concepto general.

Para este evento, Fujitsu ha creado un entorno urbano inmersivo, tri-dimensional y de futuro, permitiendo a los asistentes experimentar en primera persona estas soluciones. Un ejemplo es la optimización de ruta en tiempo real para los vehículos, que está fuera del alcance para los ordenadores tradicionales de hoy en día, especialmente a gran escala, pero que es posible gracias al Digital Annealer de Fujitsu. Este enfoque, inspirado en tecnología cuántica, puede optimizar las rutas en tiempo real, teniendo en cuenta no sólo la congestión del tráfico actual, sino también otras variables como las condiciones climáticas, la hora del día, así como el impacto medioambiental holístico del cambio de las rutas para el tráfico a través de varias áreas urbanas.

Notas.

*Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son el plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Abordan los desafíos globales a los que se enfrenta la sociedad, incluidos los relacionados con la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad y la paz y la justicia. Los objetivos se interconectan para no dejar a nadie fuera, y para la ONU es importante que se logre cada objetivo y meta para 2030. Los respaldados por esta iniciativa son el Objetivo 9: construir infraestructura resistente, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 11: hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resistentes y sostenibles. y Objetivo 13: tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.