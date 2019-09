La empresa comorastrearuncelular.net aporta los tips para recuperar un teléfono móvil robado o perdido Comunicae

martes, 10 de septiembre de 2019, 12:24 h (CET) Hoy en día se puede localizar cualquier teléfono móvil que tenga GPS. El portal de noticias comorastrearuncelular.net ofrece una gran cantidad de opciones posibles para poder encontrarlo Lo primero que se debe tener en cuenta es el sistema operativo del terminal para poder localizar el celular por Internet.Se debe saber el SO, ya que no es lo mismo que sea iOS o Android, pues cada uno tiene sus propias aplicaciones y particularidades. Una vez se tiene esto claro, se debe tener en cuenta que hay varias opciones para recuperar el teléfono móvil.

Por un lado, se puede localizar por medio de apps que hacen uso del GPS integrado que tienen hoy en día todos los terminales y una segunda opción que consiste en servicios integrados que ofrecen tanto Google para Android como iOS para los iPhone.

Aplicaciones para iOS y Android

Estas son las opciones más recomendadas:

SeekDroid

Es muy aconsejable para terminales robados, ya que permite hacer lo siguiente:

Encontrar la localización exacta del móvil

Mandar un SMS o WhatsApp a la persona que lo tiene

Eliminar todos los datos del teléfono, como fotos, documentos o audios. Life360 GPS

Es una aplicación para iPhone gracias a la cual se puede encontrar el teléfono en pocos segundos de una forma muy sencilla.

¿Qué se puede hacer?

Enviar un mensaje de texto al móvil, para que lo pueda leer el ladrón (si lo ha robado) o una persona que lo haya encontrado por la calle.

Es posible enviar una alarma acústica para que pueda ser localizarlo mucho más fácil.

Se puede bloquear la pantalla para que nadie pueda acceder a los datos Métodos de localización sin necesidad de apps

Estas son las dos sencillas maneras que hay para encontrarlo:

'Buscar mi iPhone'

IOS trae por defecto este servicio gratuito para encontrar el iPhone allá donde se encuentre. Para activarlo se debe hacer lo siguiente:

Se debe ir a iCloud y entrar iniciando sesión con la cuenta de usuario.

Activar la opción de "Buscar mi iPhone" en la sección de ajustes -> usuario -> iCloud Una vez se tiene activo ya es posible monitorizar dónde se encuentra en todo momento, de una forma tan sencilla como ver su posición en un mapa de Google, muy parecido a Google Maps.

Para encontrarlo hay que dirigirse a iCloud.com -> Buscar mi iPhone y seleccionar de entre toda la lista el dispositivo que se quiere saber dónde está.

Android: 'Encontrar mi dispositivo'

Es la solución equivalente para los terminales de Android. Este servicio se denomina "Encontrar mi dispositivo".

La configuración es tan sencilla como:

Tener una cuenta en el gestor de correo Gmail.

Tener activo el GPS en el móvil

Activar el servicio "Encontrar mi dispositivo" que está en Ajustes -> Seguridad Es posible encontrarlo en la web de google o en su app.

FAQ

¿Se puede rastrear por IMEI?

La respuesta es no, ya que lo que es realmente necesario es su posicionamiento GPS o al menos la antena de teléfono a la que se encuentra conectado.

¿Es posible encontrar un teléfono sólo por su número?

Tampoco es posible, a pesar de que muchas páginas web así lo aseguran. No hay que dejarse engañar por supuestos servicios como este que realmente no existen y que sólo quieren los datos personales, ganar dinero por publicidad o realizar prácticas maliciosas en el ordenador.

Más información en el portal https://comorastrearuncelular.net/

